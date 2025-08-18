VIDEO
Có gì đặc biệt tại giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII do người Việt đảm trách?

Thái Phương - Lê Tỉnh -

18/08/2025 16:35

(NLĐO)- Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII góp phần mở rộng đội ngũ giàn khoan biển cho nhu cầu đang gia tăng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Toàn cảnh lễ đặt tên giàn khoan tự nâng do người Việt đảm trách hoàn toàn

Toàn cảnh lễ đặt tên giàn khoan tự nâng do người Việt đảm trách hoàn toàn

Đưa giàn khoan tự nâng "khủng" vào hoạt động

Đưa giàn khoan tự nâng "khủng" vào hoạt động

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chuỗi sự kiện dầu khí và năng lượng tái tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chuỗi sự kiện dầu khí và năng lượng tái tạo

Sáng 18-8, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII, tại phường Rạch Dừa, TP HCM.

PV DRILLING VIII sẵn sàng đi vào vận hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại diện lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn Petrovietnam cùng tham dự.

Có gì đặc biệt tại giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII do người Việt đảm trách? - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII

Lễ đặt tên (Naming) là sự kiện quan trọng đánh dấu việc giàn khoan tự nâng (jack-up) PV DRILLING VIII chính thức được đặt tên và sẵn sàng đi vào vận hành.

Giàn khoan này góp phần mở rộng đội ngũ giàn khoan biển của PV Drilling lên 6 giàn, đáp ứng thị phần các dự án khoan thăm dò - phát triển đang gia tăng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

