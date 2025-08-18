Có gì đặc biệt tại giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII do người Việt đảm trách?

Sáng 18-8, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII, tại phường Rạch Dừa, TP HCM.



PV DRILLING VIII sẵn sàng đi vào vận hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại diện lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn Petrovietnam cùng tham dự.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII

Lễ đặt tên (Naming) là sự kiện quan trọng đánh dấu việc giàn khoan tự nâng (jack-up) PV DRILLING VIII chính thức được đặt tên và sẵn sàng đi vào vận hành.

Giàn khoan này góp phần mở rộng đội ngũ giàn khoan biển của PV Drilling lên 6 giàn, đáp ứng thị phần các dự án khoan thăm dò - phát triển đang gia tăng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.