Kinh tế

Toàn cảnh lễ đặt tên giàn khoan tự nâng do người Việt đảm trách hoàn toàn

Lê Tỉnh - Thái Phương

(NLĐO) – Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng ở TP HCM, dự án của PV Drilling được tái khởi động và kỹ sư người Việt đảm trách

Sáng 18-8, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD), thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII, tại phường Rạch Dừa, TP HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại diện lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn Petrovietnam cùng tham dự.

Lễ đặt tên (Naming) là sự kiện quan trọng đánh dấu việc giàn khoan tự nâng (jack-up) PV DRILLING VIII (PVD8) chính thức được đặt tên và sẵn sàng đi vào vận hành. 

Giàn khoan này góp phần mở rộng đội ngũ giàn khoan biển của PV Drilling lên 6 giàn, đáp ứng thị phần các dự án khoan thăm dò - phát triển đang gia tăng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lễ đặt tên giàn khoan PVD8 do người Việt đảm trách hoàn toàn tại TP HCM - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo tập đoàn Petrovietnam, PV Drilling bấm nút đặt tên cho giàn khoan PVD8

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PV Drilling, cho biết hiện giàn PVD8 đã hoàn tất 99% khối lượng công việc tái khởi động và nâng cấp - sẵn sàng huy động cho chương trình khoan đã ký kết với khách hàng, dự kiến khởi động từ đầu tháng 9-2025. 

TIN LIÊN QUAN

"Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án tái khởi động và nâng cấp giàn khoan tự nâng được thực hiện hoàn toàn trong nước, do các kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ quản lý dự án người Việt đảm trách. 

Việc hoàn thành dự án và đưa giàn PVD8 vào vận hành không chỉ là một dấu mốc tự hào, còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các dự án tương tự trong tương lai" – ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Toàn bộ giàn khoan của PV Drilling đã có hợp đồng

Với việc giàn khoan PVD8 được nâng cấp và chính thức đi vào hoạt động, PV Drilling sẽ sở hữu đội ngũ giàn khoan biển hiện đại bao gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm. 

Hiện tại, toàn bộ các giàn khoan này đều đã và đang có hợp đồng khoan với các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei. Tất cả các giàn đều vận hành với hiệu suất cao, an toàn tuyệt đối.

Lễ đặt tên giàn khoan PVD8 do người Việt đảm trách hoàn toàn tại TP HCM - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ngồi trong buồng lái của giàn khoan PVD8

Ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Petrovietnam, cho biết việc lựa chọn thời điểm và tìm được giàn khoan phù hợp chưa bao giờ là một bài toán đơn giản, đặc biệt khi xét trong bối cảnh thị trường và giá dầu luôn biến động ngày nay. 

Lễ đặt tên giàn khoan dầu tự nâng do người Việt đảm trách hoàn toàn

Thực tế, khi PV Drilling lần đầu tiên đề cập đến việc mua lại giàn khoan tự nâng PVD 8, vốn đã tạm ngừng hoạt động một thời gian, cũng đã có rất nhiều những băn khoăn từ phía ban lãnh đạo Petrovietnam. Bởi trước đó, chưa từng có một dự án tái khởi động và nâng cấp giàn khoan tự nâng nào với quy mô tương tự như vậy được thực hiện tại Việt Nam.

PV Drilling đã tham gia đấu thầu và được Liên doanh Vietsovpetro lựa chọn sử dụng giàn khoan này cho chương trình khoan tại Lô 09-2/09, dự kiến bắt đầu ngay vào cuối tháng 8 này" - ông Lê Ngọc Sơn nói.

Lễ đặt tên giàn khoan PVD8 do người Việt đảm trách hoàn toàn tại TP HCM - Ảnh 4.

Ngay sau buổi lễ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã lên và tham quan giàn khoan PVD8

Giàn khoan PVD8 được đóng mới vào năm 2007 theo thiết kế KFELS Class B Mode V tại Singapore. Để đưa giàn khoan này đi vào vận hành ở trạng thái như giàn khoan mới, PV Drilling đã tiến hành công tác tái khởi động qua hai giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 là sửa chữa, tái khởi động một phần tại Labuan (Malaysia) từ những ngày cuối tháng 12-2024 và lai dắt giàn về Việt Nam trong tháng 2-2025.

Giai đoạn 2, nâng cấp và tái khởi động toàn phần giàn tại Vũng Tàu, gồm chạy thử, nghiệm thu và sẵn sàng vận hành, với mục tiêu hoàn thành trong tháng 8-2025.

Lễ đặt tên giàn khoan PVD8 do người Việt đảm trách hoàn toàn tại TP HCM - Ảnh 5.

PVD8 góp phần mở rộng đội ngũ giàn khoan biển của PV Drilling lên 6 giàn, đáp ứng thị phần các dự án khoan thăm dò - phát triển đang gia tăng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Lễ đặt tên giàn khoan PVD8 do người Việt đảm trách hoàn toàn tại TP HCM - Ảnh 6.

(NLĐO) - Dòng tiền có sự phân hóa đối với mỗi cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể lướt sóng một số mã thu hút dòng tiền thuộc ngành dầu khí, ngân hàng.

(NLĐO) - Mới đây, đoàn công tác của Aramco, tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, đã tới Việt Nam, tìm hiểu thị trường và bày tỏ mong muốn đầu tư nhà máy lọc dầu.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng: Năng lượng mới mở ra lợi thế cho ngành dầu khí

(NLĐO) - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng với xu thế chuyển dịch năng lượng, ngành dầu khí cần chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới

