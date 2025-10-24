Đám cưới đặc biệt trên tuyến Metro số 1: "Cảm giác rất thú vị"!

Sáng 24-10, không khí tại trung tâm TP HCM trở nên đặc biệt hơn thường lệ với màn rước dâu tập thể của 50 cặp đôi công nhân. Niềm vui như vỡ oà trên gương mặt các cô dâu, chú rể khi họ được trải nghiệm ngày trọng đại của mình bằng một hành trình độc đáo: đi Metro số 1.

Trong khuôn khổ chương trình "Lễ cưới tập thể" năm 2025, 50 cặp đôi cô dâu chú rể là thanh niên, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn với một ngày vui trọn vẹn. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM (thuộc Thành Đoàn) tổ chức.

50 cặp đôi trang trọng làm lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sáng 24-10.

Các cặp đôi nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Sau khi trang trọng làm lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cặp đôi đã bắt đầu hành trình "rước dâu" độc đáo và ý nghĩa nhất.

Điểm nhấn của lễ cưới năm nay chính là màn diễu hành bằng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện của thành phố . Đây là lần thứ 15 chương trình được tổ chức, đánh dấu một bước đổi mới sáng tạo, gắn liền với sự phát triển của thành phố.

Đây không chỉ là đám cưới sau nhiều năm chờ đợi, mà còn là lần đầu nhiều cặp đôi đặt chân lên tuyến Metro số 1 trong “Lễ cưới tập thể”

Đã bên nhau hơn 10 năm và có chung 3 người con, anh Hoàng Văn Mai và chị Trần Thị Hiền luôn mơ ước về một đám cưới trọn vẹn. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mong ước đó đến nay mới thành hiện thực khi anh chị quyết định tham gia chương trình "Lễ cưới tập thể". "Trong cuộc đời tôi thấy vui nhất hôm nay, tôi chưa bao giờ đi chuyến tàu Metro này. Đây là lần đầu trải nghiệm mà còn trải nghiệm trong ngày trọng đại của tôi nên rất ý nghĩa" - anh Mai bộc bạch.

"Bình thường rước dâu bằng xe nay được rước dâu bằng Metro thấy rất hay và thích thú. Tôi thấy TP HCM mình ngày càng hiện đại" - anh Đoàn Ngọc Minh và vợ hạnh phúc trong ngày trọng đại mà cả 2 đã chờ đợi nhiều năm, chia sẻ.

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Trưởng Ban tổ chức, cho biết việc rước dâu bằng phương tiện công cộng là một sự mới mẻ. Ông Minh nhấn mạnh, thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về một lễ cưới văn minh, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

Chương trình "Lễ cưới tập thể" không chỉ hiện thực hóa giấc mơ về một đám cưới đủ đầy cho những người lao động mà còn thể hiện rõ nét đẹp "nghĩa tình" của thành phố mang tên Bác.