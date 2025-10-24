TP HCM: 50 cặp công nhân trẻ cùng viết nên chuyện tình giản dị

Sáng 24-10, 50 cặp đôi công nhân, lao động trẻ tay trong tay xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP HCM), bắt đầu hành trình đặc biệt của cuộc đời mình. Chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 do Thành Đoàn TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (YEAC) tổ chức.

Lãnh đạo TP HCM cùng 50 cặp đôi dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 24-10

Sau khi dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe điện chở 100 cô dâu, chú rể di chuyển qua những tuyến đường trung tâm rồi tiếp tục bằng buýt đường sông và metro, như một hành trình tượng trưng cho "chuyến tàu hạnh phúc" của người lao động trẻ nơi đô thị.

Điểm dừng là Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Claris Palace (phường Hiệp Bình, TP HCM), nơi diễn ra nghi thức cưới truyền thống và bữa tiệc ấm cúng, giản dị nhưng chan chứa niềm vui.

Lễ cưới tập thể năm 2025 do Thành Đoàn TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (YEAC) tổ chức diễn ra vào ngày 24-10

Các đôi uyên ương được YEAC hỗ trợ trang phục, chụp ảnh cưới, bánh cưới cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Lễ cưới năm nay còn có sự đồng hành của dự án "Gia đình trẻ hạnh phúc" do PNJ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện, tặng 50 cặp nhẫn cưới cho các đôi công nhân.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến 50 cặp đôi công nhân, lao động trẻ cùng gia đình trong ngày vui trọng đại.

Bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định sau 15 năm tổ chức, Lễ cưới tập thể đã trở thành chương trình mang đậm tính nhân văn, giúp hàng ngàn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đám cưới ấm áp, ý nghĩa.

"Hôn nhân là khởi đầu cho cuộc sống mới với niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm. Mong rằng các bạn sẽ yêu thương, trân trọng nhau, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bền vững" - bà Trương Thị Bích Hạnh nhắn nhủ.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng - Chủ Khu Lưu trú công nhân đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo, người "se duyên" cho 8 cặp đôi tại lễ cưới, xúc động nói: "Người ta hay nói an cư lạc nghiệp. Tôi chỉ mong các đôi nên vợ nên chồng hôm nay sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng tổ ấm thật bền lâu".

Anh Bùi Hữu Tài và chị Lê Thị Cẩm Nhân - công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam sánh bước trong ngày trọng đại

Anh Bùi Hữu Tài và chị Lê Thị Cẩm Nhân, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo), là một trong những cặp đôi tại lễ cưới tập thể xúc động chia sẻ: "Tuy đã chuẩn bị từ lâu nhưng khi bước vào lễ cưới, chúng tôi vẫn bồi hồi, xúc động. Cảm giác được cùng nhiều cặp đôi khác chia sẻ niềm vui khiến lễ cưới trở nên thật đặc biệt".

Cả hai từng gặp nhau trong một chuyến tình nguyện, rồi gắn bó và về chung một nhà từ năm 2019. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ chưa từng có cơ hội tổ chức đám cưới. Hằng ngày, ngoài công việc chính, chị Nhân còn làm thêm ca tối từ 17 giờ đến 22 giờ để trang trải chi phí. Con nhỏ của anh chị phải gửi về quê cho ông bà ngoại chăm sóc.



“Được khoác váy cưới, đeo nhẫn trong ngày hôm nay, với tôi là niềm hạnh phúc không thể nào quên”



Chị Lê Thị Cẩm Nhân - công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam

Lan tỏa hành trình hạnh phúc từ lễ cưới tập thể công nhân Theo ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc YEAC, lễ cưới tập thể không chỉ đẹp ở hành trình se duyên nhân văn mà còn là biểu tượng của sự đồng hành và sẻ chia. "Chúng tôi nỗ lực duy trì chương trình bằng nhiều cách như đổi mới phương thức tổ chức, kết nối nguồn lực xã hội, đồng hành cùng các đôi công nhân qua các hoạt động như Hành trình Hạnh phúc, trao tặng căn phòng mơ ước, hỗ trợ sinh kế hay Giải chạy Couple Run... Lễ cưới này đẹp không chỉ vì hoa và nhẫn, mà vì nó được kết bằng tấm lòng của rất nhiều người" - ông Minh nói. Sau buổi lễ, Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục chương trình "Hành trình Hạnh phúc" tại tỉnh An Giang vào tháng 11 tới, nối dài hành trình sẻ chia hạnh phúc giản dị của công nhân lao động trẻ. Từ năm 2007 đến nay, Thành Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP HCM đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 15 lần "Lễ cưới tập thể", hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một đám cưới trang trọng, tiết kiệm và đậm nghĩa tình – nét đẹp đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.

Khoảnh khắc hạnh phúc của 50 cặp đôi công nhân:

Các cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn

Các cặp đôi công nhân rót rượu mừng tại lễ cưới

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trao nhẫn cho các cặp đôi công nhân

Nhiều vợ chồng công nhân dắt theo con nhỏ tham dự đám cưới tập thể

Các cặp đôi công nhân lao động trẻ rạng rỡ trong lễ cưới tập thể năm 2025 tại TP HCM

Cặp đôi di chuyển bằng metro đến nơi diễn ra lễ cưới

Các cô dâu công nhân rạng rỡ trong ngày trọng đại

Các cặp đôi công nhân trải nghiệm buýt đường sông



