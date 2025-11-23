Đồng Tháp: Chạy xe máy chở 3 khi say rượu, 2 người chết thảm

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (SN 2004; ngụ xã Đăk Lua, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" làm 2 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang lấy lời khai Nguyễn Trọng Cường.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 19-11, mặc dù đã sử dụng rượu bia và chưa có giấy phép lái xe nhưng Cường vẫn điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Trọng S. (SN 2008, ngụ xã Đăk Lua) và Nguyễn Văn D. (SN 1997; ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) lưu thông trên đường với tốc độ cao.

Khi đến đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp thì xe của Cường xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều do một người đàn ông ngụ tỉnh Vĩnh Long điều khiển.

Hậu quả, S. và D. té va vào trụ đèn bên đường dẫn đến tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, các bên liên quan tự ý đi chuyển xe và rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh, làm việc những người liên quan. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Cường là 1,3 mg/lít.