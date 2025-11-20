HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tai nạn giao thông trên cao tốc, nam tài xế mắc kẹt trong cabin

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan giữa 2 xe tải, khiến nam tài xế mắc kẹt trong cabin.

Tối 20-11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Tai nạn giao thông trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Cabin xe tải biến dạng sau va chạm

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60F-010.42 (chưa rõ tên tuổi tài xế) chạy trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành thì tông vào đuôi rơ - móoc của một xe đầu kéo khác lưu thông cùng chiều.

Tai nạn giao thông trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra khỏi cabin

Va chạm mạnh khiến phần động cơ và cabin xe đầu kéo 60F-010.42 biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt ở cabin trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân ở gần đó cùng nhiều tài xế lưu thông trên tuyến đã dừng lại hiện trường tìm cách giải cứu tài xế xe 60F-010.42 nhưng bất thành.

Đến 19 giờ 40 phút, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức giải cứu tài xế gặp nạn.

Tin liên quan

Thương tâm: Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

Thương tâm: Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Chiếc xe máy đổ xuống đường khiến người em gái không may ngã vào gầm xe đầu kéo

Thông tin mới vụ một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

(NLĐO) - Trưa 15-11, cơ quan chức năng TP HCM đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong

Một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

(NLĐO) - Cán bộ Công an phường Lái Thiêu, TP HCM gặp tai nạn giao thông tử vong.

tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn tử vong tại chỗ xe đầu kéo cao tốc Hòa Liên - Túy Loan
