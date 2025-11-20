Tai nạn giao thông trên cao tốc, nam tài xế mắc kẹt trong cabin

Tối 20-11, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Cabin xe tải biến dạng sau va chạm

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60F-010.42 (chưa rõ tên tuổi tài xế) chạy trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành thì tông vào đuôi rơ - móoc của một xe đầu kéo khác lưu thông cùng chiều.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế ra khỏi cabin

Va chạm mạnh khiến phần động cơ và cabin xe đầu kéo 60F-010.42 biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt ở cabin trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân ở gần đó cùng nhiều tài xế lưu thông trên tuyến đã dừng lại hiện trường tìm cách giải cứu tài xế xe 60F-010.42 nhưng bất thành.

Đến 19 giờ 40 phút, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức giải cứu tài xế gặp nạn.

