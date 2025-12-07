FC Nhà Chín Muồi "xắn tay" hỗ trợ đóng gói tập vở gửi học sinh vùng lũ

Sáng chủ nhật (7-12), trụ sở Báo Người Lao Động (TP HCM) trở nên tất bật hơn. Từ hành lang đến khu vực tiếp nhận, những thùng tập vở, bút viết, balô được xếp thành hàng dài. Tất cả đều được gửi về chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" ở các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Người khiêng, người sắp xếp thùng hàng liên tục, tòa soạn nhộn nhịp như một kho vận chuyển thu nhỏ.

Ngay từ sáng sớm, không khí đóng gói và phân loại tập vở đã trở nên nhộn nhịp.

Trong không khí khẩn trương đó, có sự góp sức của một số thành viên FC Nhà Chín Muồi (Anh trai vượt ngàn chông gai). Các bạn fan có mặt từ 9 giờ để hỗ trợ phát hành 5.000 tờ báo tặng người hâm mộ – hoạt động tri ân fan mà ca sĩ Tăng Phúc phối hợp cùng Báo Người Lao Động. Chứng kiến công tác chuẩn bị gấp rút, các bạn fan nhanh chóng đề nghị tham gia hỗ trợ thêm.

Thành viên FC Nhà Chín Muồi xắn tay áo, miệt mài phân loại tập vở.

Ai nấy đều tất bật nhằm kịp chuyển những món quà học tập đến các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề sau lũ, để kịp đến tay học sinh đang gặp khó khăn. Hoạt động diễn ra liên tục và nhịp nhàng: người xếp tập, phân loại, đóng thùng, kiểm số lượng… "Ngày nghỉ mà mọi người đều nhiệt tình làm việc, mình cũng muốn góp sức" - chị N.H.L, đại diện FC Chín Muồi, chia sẻ.

Sau hơn một tuần phát động, chương trình đã nhận được lượng lớn tập vở gửi đến Báo Người Lao Động.

Chương trình do Báo Người Lao Động phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Sự xuất hiện bất ngờ của các fan trẻ hôm nay góp phần tiếp sức cho công tác chuẩn bị và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Những thùng hàng sau khi hoàn thiện sẽ nhanh chóng được chuyển đến các vùng chịu thiệt hại nặng sau lũ, giúp các em học sinh sớm trở lại học tập.