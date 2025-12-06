HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Gom góp yêu thương tặng bạn sau bão lũ

Ngọc Vân - Thanh Long

(NLĐO)- Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc gần xa cùng chung tay góp sức cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Chiều 5-12, đại diện UBND xã Bà Điểm (TP HCM) đã trao tặng 17.200 cuốn tập, 1.000 cây viết và số tiền 37.588.000 đồng để hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là những phần quà được quyên góp từ các trường học trên địa bàn xã, hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động phát động.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh vùng lũ - Ảnh 1.

Đại diện UBND xã Bà Điểm trao bảng tượng trưng các phần quà ý hỗ trợ học sinh vùng lũ 

Đại diện địa phương cho biết hoạt động lần này thể hiện tinh thần sẻ chia của học sinh TP HCM dành cho các bạn ở vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt. Những món quà tuy giản dị như tập vở, bút viết hay khoản tiền hỗ trợ không nhiều nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các em sớm ổn định việc học, không bị gián đoạn sau thiên tai.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh vùng lũ - Ảnh 2.
Những phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh vùng lũ - Ảnh 3.

Lực lượng dân quân xã Bà Điểm tích cực vận chuyển các thùng tập vở và bút trao gửi tại trụ sở Báo Người Lao Động.

Tại buổi trao tặng, những chồng tập được xếp ngay ngắn theo từng nhóm, dù không đồng bộ kích cỡ hay mẫu mã. Có quyển dày, có quyển mỏng; có tập in hình hoạt hình đáng yêu, cũng có cuốn bìa trơn mộc mạc. Nhiều cuốn còn thơm mùi giấy mới, được mua hay là phần thưởng cuối kỳ được các em học sinh mang tặng bạn.

Ngoài những cuốn tập, điểm đặc biệt là các em còn gửi tặng nhiều loại bút khác nhau như bút chì, bút mực, bút dạ,... Những món đồ nhỏ bé nhưng thể hiện sự chăm chút và tinh thần sẻ chia, như lời nhắn gửi đầy yêu thương của học sinh TP HCM dành cho bạn bè ở vùng lũ.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh vùng lũ - Ảnh 6.

Bút chì, bút bi, thước kẻ,... những dụng cụ học tập thiết yếu được gom góp từ học sinh các trường tại xã Bà Điểm.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động tiếp nhận thêm các phần quà đến từ Trường Đại học Hoa Sen gồm: balô, túi, bình nước, sách, bút và nhiều vật dụng học tập thiết yếu. Đại diện nhà trường cho biết việc đồng hành cùng chương trình không chỉ nhằm hỗ trợ nhu cầu học tập của học sinh vùng bão lũ, mà còn giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái trong cộng đồng.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến học sinh vùng lũ - Ảnh 7.

Những vật phẩm thiết thực từ Trường Đại học Hoa Sen gửi tặng học sinh vùng bị bão lũ.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động hiện tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bạn đọc, cá nhân, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục trên cả nước. Tất cả phần quà sẽ được chuyển trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đảm bảo trao đúng người, đúng nơi.

Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc gần xa cùng chung tay góp sức cho chương trình "TRIỆU TẬP VỞ CHO HỌC SINH VÙNG BỊ THIÊN TAI". Quà tặng là tiền mặt, bạn đọc gửi qua số tài khoản từ thiện: 117000004884 của Báo Người Lao Động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM.

- Bạn đọc cũng có thể đóng góp trực tiếp tại Báo Người Lao Động (123 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM), cùng các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

- TP Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại

- TP Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại:

- Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.


Khánh Hòa tiếp nhận 50.000 tập vở từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Khánh Hòa tiếp nhận 50.000 tập vở từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

(NLĐO)- Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ thiết thực, mang giá trị tinh thần to lớn

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" hỗ trợ 3 trường ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động đã trao trước 11.000 tập vở cho 3 trường bị ngập nặng do mưa lũ

Gần 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

(NLĐO) - Tính đến 10 giờ ngày 28-11-2025, bạn đọc đã ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” là 87.140.000 đồng

