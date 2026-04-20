Ngày 19-4, khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đón tiếp gần 1.000 người tham gia giải đi bộ Green Family Walk. Với chủ đề "Đồng hành tiến bước - Di sản xanh truyền đời", sự kiện đã kiến tạo một không gian kết nối đầy ý nghĩa giữa thiên nhiên trong lành.

Nhiều gia đình nắm tay cùng nhau về đích Green Family Walk

Giải đi bộ được Ban tổ chức chia thành hai lộ trình chuyên biệt, phù hợp với mọi độ tuổi trong gia đình: Cự ly 2km "Dạo bước An nhiên": Dành riêng cho người cao tuổi. Giữa không gian lộng gió của Cần Giờ, các cụ ông, cụ bà có thể thong dong tản bộ, tận hưởng không khí trong lành, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của nội đô và cự ly 3,04km "Sức khỏe bền vững" mang ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

VIDEO: Gần 1000 người đã tham gia Giải đi bộ Green Family Walk Cần Giờ

Đây là đường đua bùng nổ năng lượng dành cho các gia đình, nơi bố mẹ và con cái cùng nhau chinh phục thử thách, rèn luyện ý chí và sức bền.

Ông Bùi Sinh Thụy (73 tuổi) cùng vợ đã đi xe máy từ Phường Vườn Lài xuống Cần Giờ để tham gia một giải đi bộ Green Family Walk.



Tham gia ở cự ly 3,04Km, ông Bùi Sinh Thụy chia sẻ, ông biết đến chương trình qua thông tin trên mạng xã hội nên đã chủ động đăng ký tham gia vì niềm đam mê vận động. Theo ông, sự thoáng đãng và yên tĩnh tại đây là môi trường lý tưởng cho các hoạt động thể chất, khác hẳn với sự đông đúc thường thấy ở nội thành.

Các VĐV hào hứng khoe Bib giải đấu.

Sức hút của Green Family Walk không chỉ dừng lại ở những con số trên đường chạy mà còn nằm ở chuỗi hoạt động trải nghiệm sức khỏe toàn diện (wellness) - từ thể chất, tinh thần đến ý thức xã hội.



Các VĐV lớn tuổi tham gia được đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra tim mạch miễn phí.

Đặc biệt, buổi workshop "Thế hệ vàng New Horizon" đã thu hút đông đảo sự quan tâm khi cung cấp những kiến thức thiết thực về dinh dưỡng và bảo vệ xương khớp cho người già.

Đáng chú ý, định hướng chăm sóc cư dân này cũng là tầm nhìn dài hạn của Vinhomes Green Paradise. Siêu dự án dự kiến sẽ bắt tay cùng các hệ thống y tế danh tiếng thế giới, điển hình như Cleveland Clinic, để mang dịch vụ y khoa chuẩn quốc tế đến tận cửa nhà.

Buổi workshop"Thế hệ vàng New Horizon".



Trong khi người lớn tập trung vào các hoạt động tư vấn sức khỏe, các "vận động viên nhí" lại được thỏa sức sáng tạo tại trạm dừng "Sống Xanh mỗi ngày".



Tại đây, các em không chỉ được tham gia các trò chơi vận động mà còn được giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động, vẽ túi vải thủ công, tự tay làm cờ Tổ quốc…



Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị bên lề tại giải đi bộ Green Family Walk.

Một số hình ảnh tại Giải đi bộ Green Family Walk

Giải đi bộ Green Family Walk đã khép lại với những nụ cười rạng rỡ và những khoảnh khắc gia đình gắn bó. Đây không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là lời khẳng định về một phong cách sống mới tại Cần Giờ: Sống xanh, sống khỏe và sống bền vững giữa thiên nhiên.



