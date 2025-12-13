VIDEO
Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”: Khi thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Thanh Trúc - Bích Hồng - Xuân Huy -

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ tham gia giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn, thiết thực của chương trình.

NSƯT Kim Tuyến bất ngờ xuất hiện cổ vũ Đồng Ánh Quỳnh tại giải Pickleball Báo Người Lao Động

Video 13/12/2025
Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam 18 - 44 tuổi Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025

Thể thao 13/12/2025
Minh Hằng - cầu nối đưa nhiều nghệ sĩ đến Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương"

Video 13/12/2025

Đồng Ánh Quỳnh, Trần Nghĩa, Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân tranh tài tại giải Pickeball “Vòng tay yêu thương"

Video 13/12/2025
