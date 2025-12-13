Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam 18 - 44 tuổi Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025

Tuy tự nhận bản thân mới ở mức hiểu luật và biết chơi, "trình độ chỉ tàm tạm", Mạc Hồng Quân và đồng đội Minh Dũng vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nam dưới 45 tuổi ở bảng chuyên nghiệp.

Bước vào giải với tâm thế trải nghiệm, Mạc Hồng Quân - Minh Dũng cho thấy lối chơi chắc chắn, ưu tiên kiểm soát bóng. Cặp đôi thi đấu đầy gắn kết, tận dụng tốt lợi thế thể lực, khả năng di chuyển linh hoạt và những pha xử lý hợp lý trong từng tình huống.

Mạc Hồng Quân - Minh Dũng giành chức vô địch đôi nam dưới 45 tuổi bảng chuyên nghiệp

Chia sẻ sau chức vô địch, Mạc Hồng Quân cho biết anh cảm thấy rất vui và bất ngờ. "Lúc đầu tôi và đồng đội không đặt nặng mục tiêu hay thành tích, chỉ thi đấu với tinh thần trải nghiệm. Rất may mắn là tôi cùng đồng đội Minh Dũng đã phối hợp tốt và giành được chức vô địch", Mạc Hồng Quân chia sẻ.

Đánh giá về thông điệp nhân văn "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động lan tỏa thông qua giải đấu, Mạc Hồng Quân cho rằng đây là điều rất đáng trân trọng.

Pha đánh quyết định giúp Mạc Hồng Quân - Minh Dũng giành chức vô địch

Mạc Hồng Quân và đồng đội tạo dấu ấn với lối chơi chắc chắn, kiểm soát bóng hiệu quả

"Ngay từ lúc nhận được lời mời tham gia, tôi đã cảm thấy đó là một vinh dự. Việc tổ chức một giải đấu thể thao gắn với hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn lại càng ý nghĩa hơn nữa", Mạc Hồng Quân nhấn mạnh.

Anh chia sẻ cá nhân anh và vợ luôn ủng hộ những chương trình mang tính cộng đồng như thế này. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng có những dự án thiện nguyện nhỏ, cố gắng duy trì hằng năm. Vì vậy, những hoạt động như thế này anh và vợ luôn sẵn sàng tham gia nếu có dịp.