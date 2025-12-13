Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam 18 - 44 tuổi Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam 18 - 44 tuổi Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Mạc Hồng Quân cùng Minh Dũng xuất sắc vô địch đôi nam dưới 45 tuổi, để lại dấu ấn mạnh trong lòng cổ động viên.chiều 13-12

Tuy tự nhận bản thân mới ở mức hiểu luật và biết chơi, "trình độ chỉ tàm tạm", Mạc Hồng Quân và đồng đội Minh Dũng vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành chức vô địch nội dung đôi nam dưới 45 tuổi ở bảng chuyên nghiệp. 

Bước vào giải với tâm thế trải nghiệm, Mạc Hồng Quân - Minh Dũng cho thấy lối chơi chắc chắn, ưu tiên kiểm soát bóng. Cặp đôi thi đấu đầy gắn kết, tận dụng tốt lợi thế thể lực, khả năng di chuyển linh hoạt và những pha xử lý hợp lý trong từng tình huống.

Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam ở bảng chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân - Minh Dũng giành chức vô địch đôi nam dưới 45 tuổi bảng chuyên nghiệp

Chia sẻ sau chức vô địch, Mạc Hồng Quân cho biết anh cảm thấy rất vui và bất ngờ. "Lúc đầu tôi và đồng đội không đặt nặng mục tiêu hay thành tích, chỉ thi đấu với tinh thần trải nghiệm. Rất may mắn là tôi cùng đồng đội Minh Dũng đã phối hợp tốt và giành được chức vô địch", Mạc Hồng Quân chia sẻ.

Đánh giá về thông điệp nhân văn "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động lan tỏa thông qua giải đấu, Mạc Hồng Quân cho rằng đây là điều rất đáng trân trọng.

Pha đánh quyết định giúp Mạc Hồng Quân - Minh Dũng giành chức vô địch

Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam ở bảng chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Mạc Hồng Quân và đồng đội tạo dấu ấn với lối chơi chắc chắn, kiểm soát bóng hiệu quả

 "Ngay từ lúc nhận được lời mời tham gia, tôi đã cảm thấy đó là một vinh dự. Việc tổ chức một giải đấu thể thao gắn với hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn lại càng ý nghĩa hơn nữa", Mạc Hồng Quân nhấn mạnh. 

Anh chia sẻ cá nhân anh và vợ luôn ủng hộ những chương trình mang tính cộng đồng như thế này. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng có những dự án thiện nguyện nhỏ, cố gắng duy trì hằng năm. Vì vậy, những hoạt động như thế này anh và vợ luôn sẵn sàng tham gia nếu có dịp. 

Mạc Hồng Quân vô địch đôi nam ở bảng chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Mạc Hồng Quân nhận được sự cổ vũ lớn từ vợ - người mẫu Kỳ Hân

 

Tin liên quan

Đồng Ánh Quỳnh, Trần Nghĩa, Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân tranh tài tại giải Pickeball “Vòng tay yêu thương"

(NLĐO) - Sáng 13-12, nhiều nghệ sĩ tranh tài sôi nổi tại giải Pickeball “Vòng tay yêu thương” Báo Người Lao Động 2025.

Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh lập "cú đúp" tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh ghi dấu ấn với “cú đúp” vô địch bảng nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng giải thưởng Nam vương và Hoa khôi.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Akira Phan "chơi hết mình", Ánh Quỳnh mong "phối hợp ăn ý"

(NLĐO) - Nam ca sĩ Akira Phan, nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh tham gia Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Báo Người Lao Động vô địch Mạc Hồng Quân pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo