Hành trình về nguồn với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác" năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng mãi trong lòng hơn 100 đại biểu trí thức TP HCM – những người mang trong mình niềm tự hào, biết ơn và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Từ Hà Nội đến Tuyên Quang, Cao Bằng – những "địa chỉ đỏ" gắn liền với chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc, đoàn không chỉ được nghe, được nhìn mà còn được cảm nhận sâu sắc tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của cha ông ta giữa núi rừng lịch sử.

Tại Tuyên Quang, đoàn đã có buổi giao lưu thân tình, ấm áp. Không còn khoảng cách về thế hệ hay lĩnh vực công tác, các đại biểu cùng hòa mình trong những tiết mục văn nghệ, trò chơi và ca khúc quen thuộc như "Một vòng Việt Nam", "Đất nước", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"…, tạo nên bầu không khí gần gũi, chan hòa và đầy năng lượng tích cực.

Trong không khí ấy, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM - bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức một hành trình vô cùng ý nghĩa. Chuyến đi càng quan trọng hơn khi TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới – trở thành một thành phố rộng hơn, đông hơn và chắc chắn cũng sẽ vui hơn.

Đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ, đồng hành, chia sẻ với nhau những giờ phút ý nghĩa, ấm áp, đồng thời gắn kết đội ngũ trí thức của thành phố. TP HCM từ trước đến nay luôn xác định khoa học – công nghệ là nền tảng phát triển, vì vậy đội ngũ trí thức luôn được trân trọng.

TP HCM mong muốn giới trí thức sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố, nhất là trong giai đoạn hiện nay".

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM - đã có những chia sẻ thân tình trong buổi họp mặt đoàn đại biểu trí thức TP HCM tại Tuyên Quang

Theo ông Dương Anh Đức, Trung ương và Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách mới, trong đó có Nghị quyết 57 và một loạt chính sách về giáo dục - đào tạo.

Vì vậy, TP HCM rất cần sự chung tay, tham gia trực tiếp của đội ngũ trí thức vào các hoạt động, chương trình, dự án, cũng như hiến kế, ý tưởng để giúp thành phố phát triển bền vững, hiệu quả hơn.

"Hành trình về nguồn không chỉ để ôn lại truyền thống hơn 80 năm trước, mà còn để cùng nhau tiếp nối di sản cha ông, gắn kết trí tuệ và sáng tạo nên những giá trị mới cho TP HCM và cho đất nước" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cho biết đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức hành trình về nguồn dành riêng cho đội ngũ trí thức – lực lượng then chốt trong giai đoạn phát triển mới. Hơn 100 đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực, thế hệ, trong đó có cả trí thức kiều bào yêu nước, cùng chung một niềm tự hào được trở về cội nguồn vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Hành trình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức của Thành ủy TP HCM, quy tụ đại biểu trí thức từ nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, đặc biệt có cả trí thức kiều bào yêu nước cùng tham gia. Đoàn đã có nhiều hoạt động: tham quan các danh thắng, khám phá văn hóa, di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến.

"Qua hành trình, các trí thức có cơ hội giao lưu, gắn kết, mở rộng hợp tác, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, niềm tin son sắt và tinh thần yêu nước đến toàn xã hội, đến cộng đồng trí thức trong nước và quốc tế, cùng chung tay xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"- ông Nguyễn Việt Long chia sẻ.

Với mỗi thành viên trong đoàn, chuyến đi là một trải nghiệm đáng nhớ. TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết được tham gia hành trình là niềm vinh dự và cũng là dịp để ông nhìn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.

"Chúng tôi thật sự xúc động khi đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Cao Bằng. Đó không chỉ là những phần quà vật chất, mà là tình cảm, là tấm lòng của người dân TP HCM gửi gắm đến đồng bào miền núi. Chuyến đi giúp chúng tôi thêm hiểu, thêm trân trọng, và tự nhủ phải sống, làm việc xứng đáng hơn với thế hệ đi trước" – TS-BS Huỳnh Minh Chín thổ lộ.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM

TS-BS Huỳnh Minh Chín cho rằng với vai trò là người hoạt động trong ngành y, ông mong muốn sau chuyến đi này sẽ lan tỏa tinh thần về nguồn"đến đội ngũ thầy thuốc trẻ TP HCM, giúp họ hiểu rõ hơn ý nghĩa của lịch sử, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Chung cảm xúc ấy, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nhìn nhận chuyến đi là bài học sống động về giáo dục truyền thống.

Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả của bà con vùng bão lũ, khi đặt chân đến hang Cốc Bó, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, bà cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai chữ "độc lập" và "tự do".

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

"Được tận mắt chứng kiến nơi Bác từng ở, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước tinh thần kiên cường của Người. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia, để lan tỏa tinh thần 'uống nước nhớ nguồn' đến đội ngũ giáo viên, học sinh thành phố" - bà Huỳnh Lê Như Trang chia sẻ.

TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

Với trí thức kiều bào, chuyến đi còn mang một ý nghĩa đặc biệt. TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), xúc động: "Hành trình trở về cội nguồn giúp tôi thêm niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc, nhất là khi sống xa quê hương nhiều năm. Đây không chỉ là chuyến đi tri ân mà còn là hành trình hun đúc tinh thần cống hiến, gắn kết những trí thức ưu tú của thành phố trong sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển đất nước".

Ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center - Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2024

Còn với những gương mặt trẻ như ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center - Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2024, hành trình về nguồn là một bài học quý.

"Suốt 5 ngày cùng đoàn, tôi học được rất nhiều từ các cô chú trí thức – những người đã cống hiến cả đời cho đất nước. Khi đứng dưới bóng cây đa Tân Trào, tôi thật sự xúc động khi nghĩ về những gian khổ của Bác Hồ và thế hệ đi trước. Điều đó thôi thúc tôi, một người trẻ, phải nỗ lực hơn để góp phần xây dựng đất nước" - ông bày tỏ

Hành trình "Trí thức thành phố mang tên Bác về nguồn" khép lại, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn lan tỏa – trong từng ánh mắt, nụ cười, trong những câu chuyện sẻ chia và niềm tin về một TP HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Với mỗi người trong đoàn, chuyến đi này không chỉ là một hành trình trở về, mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, là động lực để tiếp tục cống hiến cho thành phố và cho Tổ quốc thân yêu.