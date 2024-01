Hơn 1.700 công nhân tại huyện Củ Chi vui Tết sớm

Tối 13-1, hơn 1.700 công nhân đã hào hứng tham gia chương trình "Vui Xuân Giáp Thìn- Đón Tết đoàn viên" do Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) tổ chức.

Chương trình được tổ chức lồng ghép giữa hội thi văn nghệ được dàn dựng công phu và chương trình quay số may mắn.



Một tiết mục thi tại Hội thi văn nghệ

Dù trải qua 1 ngày làm việc vất vả nhưng các công nhân đều rất vui vẻ. Chị Trần Thị Thảo, công nhân may, cho hay đã làm việc tại công ty gần 4 năm và năm nào chị cũng tham gia. Đây là dịp để chị cùng đồng nghiệp xả stress sau một năm làm việc vất vả và tìm kiếm sự may mắn thông qua các giải thưởng. "Năm nay, ngoài mong ước có một giải thưởng nho nhỏ mang về, tôi hy vọng công ty sẽ có nhiều đơn hàng để công nhân có công việc ổn định, thu nhập cao để giúp đỡ cho gia đình"- chị Thảo chia sẻ.

Đại biểu và công nhân cùng hòa mình vào chương trình vui xuân

Để tham gia hội thi văn nghệ, 6 đội thi đến từ các bộ phận sản xuất trong công ty, đã phải tranh thủ tập sau giờ làm, kể cả những ngày tăng ca hoặc ngày nghỉ suốt 2 tuần qua. Đáp lại sự chuẩn bị chỉn chu đó là những tràng vỗ tay, reo hò không ngớt của các đồng nghiệp khi thưởng thức các tiết mục được dàn dựng công phu của họ. "Khi tiết mục của chúng tôi mang lại niềm vui cho mọi người thì bao nhiêu mệt mỏi của những ngày tập luyện vất vả đều tan biến hết"- anh Trần Văn Giàu, thành viên đội Hoàn thành B, hào hứng nói.

Hoạt động vui xuân giúp xua tan mệt mỏi của người lao động sau mộtĐại năm làm việc vất vả

Đội của anh Giàu đã đoạt giải 3 hội thi với giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải nhất (8 triệu đồng), 1 giải nhì (6 triệu đồng) và 3 giải khuyến khích (3 triệu đồng) cho các đội thi. Mỗi đội thi được hỗ trợ tiền thuê trang phục 3 triệu đồng/đội.

Các công nhân hào hứng trước giờ thi văn nghệ

Phần hấp dẫn nhất chương trình đó là tiết mục quay số may mắn để chọn ra 534 người trúng các giải thưởng như xe máy Honda Wave Blande (3 chiếc), Tivi 32 inches (6 chiếc), điện thoại (12 chiếc), cùng nhiều nồi chiên không dầu, bếp ga, quạt máy, nồi cơm điện…với tổng trị giá các giải thưởng hơn 253 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Trúc Linh (thứ hai trừ trái qua) là một trong 3 công nhân trúng giải xe máy

Một trong 3 công nhân may mắn trúng giải cao nhất (xe máy) của chương trình quay số may mắn là chị Nguyễn Thị Trúc Linh, công nhân may. Chị Linh làm việc tại công ty 5 năm thì đã 3 năm liên tục may mắn được gọi tên. Năm 2023 chị Linh trúng bình đun siêu tốc, năm 2022 trúng giải tivi nhưng về sớm nên hụt giải. "Lần này tôi chờ đến gần hết phần quay giải nhì, nghĩ chắc không trúng giải nên ra về, vừa đi đến cổng công ty thì được gọi tên, tôi vui quá"- chị Linh phấn khởi.

Ban giám đốc và các chuyên gia của công ty tham gia biểu diễn văn nghệ

Công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam được thưởng Tết một tháng lương

Ngoài hoạt động vui xuân, dịp Tết Nguyên đán, công ty quyết định thưởng mức thưởng Tết bình quân 1 tháng lương/người. Công đoàn công ty cũng tặng mỗi đoàn viên một phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng sẽ chăm lo cho 10 trường hợp lao động đặc biệt khó khăn, mỗi suất chăm lo là 1 triệu đồng.