Kết nối thông tin với người dân vùng lũ

Tối 19 và sáng 20-11, trên mạng Facebook xuất hiện rất nhiều thông tin cầu cứu hoặc trực tiếp từ nạn nhân hoặc được chuyển tiếp bởi bạn bè, người thân ở xa. Điều này góp phần tăng hiệu quả cho công tác cứu hộ và cứu trợ tại chỗ.

Hiện nay đã có thêm những trang web chuyên về cứu hộ, cứu trợ thiên tai như trang web cộng đồng cuutro.jci.vn do Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Việt Nam (JCI) - Chi hội Đà Lạt phối hợp với JCI Việt Nam thực hiện, vừa ra mắt tối 19-11; trang web thongtincuuho.org do một số kỹ sư trẻ ở Hà Nội xây dựng. Các trang web trực quan và được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cho phép người dùng gửi các thông tin cầu cứu khẩn cấp hay cứu trợ.

Việc sử dụng các mạng xã hội thể hiện tính tiện lợi và phổ cập rộng rãi, khi mọi người dân, từ thiếu niên trở lên, đều có tài khoản và biết cách sử dụng. Ngày 21-11, Zalo thông báo ra mắt "Bản đồ Zalo SOS", hiển thị vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp theo thời gian thực. Hiện tính năng Zalo SOS sẽ mặc định được mở sẵn tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng các tài khoản tập thể, các nhóm… cứu trợ trên các mạng xã hội để gửi yêu cầu của mình.

Để tăng thêm tính tiện ích và hiệu quả, cơ quan chức năng cần phát triển những ứng dụng (app) di động chuyên về cứu trợ, giúp người dân khi gặp thiên tai có thể cầu cứu nhanh chóng. Các ứng dụng di động cần trực quan, dễ thao tác, giúp người dân khi gặp nguy nan chỉ cần mở lên là có thể cầu cứu ngay. Các ứng dụng này có thể được phân vùng theo tỉnh, thành để gọn và tập trung, đồng thời phải liên thông trực tiếp theo thời gian thực với các lực lượng cứu nạn tại chỗ.

Nhưng điều cần nhất là các địa phương phải bảo đảm duy trì được mạng lưới thông tin liên lạc. Đặc biệt, trước và khi xảy ra thiên tai, cơ quan chức năng địa phương cần phổ cập cho người dân biết các số điện thoại nóng và các ứng dụng, đầu mối cấp cứu.