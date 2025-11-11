Sau bão số 13, hạ tầng viễn thông tại Gia Lai bị thiệt hại nghiêm trọng do mất điện diện rộng và nhiều tuyến cáp quang bị đứt, khiến hơn 1.990 trạm BTS gặp sự cố, trong đó 4 trạm bị gãy đổ. Sự cố làm gián đoạn thông tin liên lạc của người dân và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành khắc phục hậu quả thiên tai.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Viettel, Vinaphone, Mobifone, FPT… đang nỗ lực kéo dây, hàn cáp và xử lý sự cố, khẩn trương khôi phục hạ tầng viễn thông ở Gia Lai bị tàn phá sau bão số 13

Theo ghi nhận, đến trưa 10-11, các doanh nghiệp viễn thông đã khôi phục 1.510/1.990 trạm BTS (đạt hơn 76%). Hơn 750 cán bộ, kỹ thuật viên từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh đang được huy động hỗ trợ tại hiện trường.

Viettel đã khôi phục 85% trạm BTS bị mất tín hiệu và 65% hạ tầng mạng băng rộng cố định. Cột ăng ten gãy đổ tại thôn Hiệp Vinh, xã Canh Vinh đang được tháo dỡ, dựng lại để sớm phát sóng.

Mobifone cũng hoàn thành khôi phục 85% trạm BTS; còn 94 trạm đang tiếp tục xử lý. Cột ăng ten gãy tại thôn Mỹ Long, xã Ngô Mây đang được dựng lại.

VNPT đã khôi phục 65% trạm BTS và 68% hạ tầng mạng băng rộng. Hai cột ăng ten gãy tại Quy Nhơn Đông và Phù Mỹ Bắc đang được dựng lại.

FPT Telecom hiện khôi phục khoảng 25% hạ tầng mạng băng rộng cố định và tiếp tục bổ sung lực lượng, thiết bị để sớm khôi phục hoàn toàn kết nối.

Theo Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Gia Lai, phần lớn khu vực đông dân cư đã sử dụng trở lại các dịch vụ di động cơ bản như gọi điện, nhắn tin và truy cập 2G/3G/4G; các "vùng trắng" thông tin đang thu hẹp nhanh chóng, giúp người dân duy trì liên lạc trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau bão.