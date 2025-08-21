VIDEO
Không nên bỏ lỡ: Lịch trình chuỗi “concert quốc gia” mừng 80 năm Quốc khánh

Đỗ Minh Phương - N.Lý - Vệ Loan -

21/08/2025 08:30

(NLĐO) - Chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc biệt tại các địa điểm nổi tiếng.

