Văn hóa - Văn nghệ

Phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ VH-TT-DL vừa phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa ban hành quyết định 2977 phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh- Ảnh 1.

Bộ VH-TT-DL vừa phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ "Rước đuốc truyền thống"; Lễ Chào cờ; Chương trình diễu binh, diễu hành…

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Không quân bay chào mừng; diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật;…

Phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh- Ảnh 2.

Phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự được người dân quan tâm. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo chương trình dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại khu vực quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo

- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

- Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

- Diễu hành các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao: Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy

- Tuyến xe tăng, bánh xích: Về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

- Tuyến xe bánh lốp đi theo 2 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

