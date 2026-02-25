Lần đầu xuất hiện máy bán vàng tự động, chỉ vài thao tác là có vàng mang về

Mỗi năm, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), thị trường vàng trong nước lại bước vào "cao điểm" mua sắm. Quan niệm mua một ít vàng để cầu tài lộc, hanh thông làm ăn trở thành thói quen của nhiều gia đình, tiểu thương và giới kinh doanh.



Người dân thực hiện mua vàng thông qua máy bán tự động

Để giảm tải tình trạng xếp hàng chen lấn, năm nay, nhiều doanh nghiệp vàng đã chủ động thông tin nguồn cung vàng, số lượng vàng bán ra, thời điểm giao dịch vàng… đến người dân.



Đặc biệt, doanh nghiệp đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại để khách hàng nâng cao trải nghiệm mua hàng.



Khảo sát tại Bảo Tín Minh Châu chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 25-2 cho thấy nhiều khách hàng đến giao dịch có thể mua vàng nhanh chóng thông qua máy bán vàng tự động, thay vì phải ngồi xếp hàng chờ đợi như trước.

Chị Nguyễn Hạnh (phường Nghĩa Đô) cho biết chị vừa mua vàng nhẫn tròn trơn thông qua máy bán vàng tự động chỉ trong vài phút, thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

Theo thông tin từ Bảo Tín Minh Châu, năm nay, doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy mua vàng Rồng Thăng Long và máy thanh toán tự động đồng bộ tại 4 cơ sở, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Cùng với đó, đại diện Bảo Tín Minh Châu thông tin ghi nhận bước đầu, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.

Máy bán vàng tự động giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm tải tình trạng xếp hàng

Xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa may mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Mua vàng ngày Vía Thần Tài, người dân cần chú ý gì?

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh đã tạo hiệu ứng tâm lý rõ rệt trên thị trường trong nước, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận lượng khách quan tâm, tìm hiểu và đặt mua vàng tăng sớm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, thay vì tâm lý "mua theo đám đông", phần lớn khách hàng hiện nay đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh yếu tố tâm linh cầu may đầu năm, nhiều người coi đây là dịp tích lũy tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Trước nhu cầu sôi động của thị trường vàng dịp thần tài 2026, đại diện Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị người dân nên cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng tài chính trước khi quyết định mua vàng trong thời điểm giá biến động mạnh. Nếu mua với mục đích cầu may, lấy lộc đầu năm, khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách.

Trong trường hợp mua với mục tiêu tích lũy, đầu tư, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, lựa chọn doanh nghiệp uy tín, có thương hiệu, niêm yết giá công khai minh bạch và có chính sách mua - bán rõ ràng. Quan trọng nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chạy theo tâm lý đám đông.