Kinh tế

Vàng, bạc "cháy" hàng

THY THƠ - THÁI PHƯƠNG - LÊ THÚY

Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng), thị trường vàng, bạc trở nên sôi động. Dù giá neo ở mức cao kỷ lục song người dân vẫn đổ xô mua để cầu may

Những ngày cận dịp vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng âm lịch), thị trường vàng, bạc trên cả nước trở nên sôi động. Điểm đáng chú ý là năm nay, bên cạnh vàng, các sản phẩm bạc cũng trở thành lựa chọn phổ biến, vừa phục vụ nhu cầu tâm linh vừa mở rộng cơ hội tích lũy.

Xếp hàng mua "lấy may"

Khảo sát vào ngày 24-2 (mùng 8 tháng giêng) cho thấy tại Hà Nội, nhu cầu mua vàng tăng mạnh. Tại phố Trần Nhân Tông, nhiều người dân đội mưa, xếp hàng dài trước cửa các tiệm vàng để chờ giao dịch.

Trên tuyến phố này, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu lúc nào cũng đông người ra vào; có người phải chờ từ 2 - 3 giờ mới đến lượt mua vàng. Đại diện cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết bán vàng nhẫn trơn không giới hạn số lượng đối với đơn hàng dưới 1 lượng, khách có thể nhận ngay trong ngày. Với các đơn hàng trên 1 lượng, khách sẽ được hẹn giao vào tháng 3-2026.

Cửa hàng Phú Quý ở gần đó cũng bán vàng nhẫn trơn không giới hạn số lượng. Cửa hàng luôn chuẩn bị nguồn cung vàng, bạc để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong dịp vía Thần Tài. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào các sản phẩm khối lượng lớn như 5 chỉ hoặc 1 lượng, cửa hàng ưu tiên sản xuất loại nhỏ, từ 5 phân đến 1 chỉ, nhằm phục vụ nhu cầu mua lấy may của người dân.

Chị Minh Hằng (ngụ phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết chị tranh thủ đến đây mua vàng sớm để tránh tình trạng đông đúc vào đúng ngày vía Thần Tài, đồng thời hy vọng mua được với mức giá thuận lợi.

Theo ghi nhận, các sản phẩm được nhiều người dân ở Hà Nội ưa chuộng nhất vẫn là vàng nhẫn trơn trọng lượng từ 0,5 - 2 chỉ và các sản phẩm vàng in hình linh vật, mang ý nghĩa phong thủy.

Thị trường Vàng bạc cháy hàng dịp vía Thần Tài 2026 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng dưới mưa, chờ mua vàng trên đường Trần Nhân Tông, TP Hà Nội. Ảnh: LÊ THÚY

Tại TP HCM, thị trường vàng, bạc cũng sôi động ngay khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Tại một số cửa hàng của Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhiều khách tìm mua các sản phẩm vàng Thần Tài trọng lượng từ 1 phân đến 1 chỉ. Ngoài ra, những sản phẩm mới như vàng mini, charm vàng 24K hay "blind box" vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc… cũng thu hút khách hàng bởi sự mới lạ.

Tại một số cửa hàng của Công ty SJC ở phường Gò Vấp, khách hàng được mua vàng nhẫn trơn và vàng miếng với số lượng hạn chế, tối đa 5 chỉ đối với vàng nhẫn và 1 lượng đối với vàng miếng. Khách có nhu cầu mua sản phẩm vàng Kim Mã, vàng Thần Tài trọng lượng từ 5 phân đến 1 chỉ sẽ được hướng dẫn đến trụ sở chính của công ty trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ.

Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng Thần Tài. Với bạc thỏi, khách có thể mua số lượng lớn hơn nhưng phải chờ giao hàng nhiều tháng.

Bạc cũng "lên ngôi"

Cuối ngày 24-2, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 5.171 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với mức đỉnh trong phiên. Dù vậy, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 3,6 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ Tết.

Ông Lê Chánh, chủ tiệm vàng Kim Phát I (TP HCM), cho biết do giá vàng tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược sản xuất, tập trung vào các dòng trang sức, sản phẩm liên quan ngày vía Thần Tài có giá vừa phải đang có sức mua lớn, thay vì sản phẩm giá trị lớn.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp vàng cũng nhìn nhận nhu cầu mua vàng "lấy may" vẫn rất cao dù giá đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp vía Thần Tài năm trước, giá vàng khoảng 90 triệu đồng/lượng thì nay đã tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế khiến doanh nghiệp không thể đáp ứng số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Một điểm khác biệt so với các năm trước là người dân không còn tập trung vào vàng miếng hoặc vàng nhẫn khối lượng lớn, mà chuyển sang các sản phẩm trang sức tinh xảo, trọng lượng nhỏ. Các sản phẩm này thường chỉ từ 3 phân đến 1 chỉ, giá khoảng 5 - 10 triệu đồng, phù hợp khả năng tài chính của nhiều người.

Đáng chú ý, bên cạnh vàng thì thị trường bạc năm nay cũng trở nên sôi động với sức mua lớn. Tại chi nhánh Công ty Phú Quý ở TP HCM, nhiều khách giao dịch bạc vật chất và "bạc giấy" - giấy chứng nhận mua bạc nhưng chưa nhận hàng. Một số người tranh thủ bán để chốt lời hoặc cắt lỗ, trong khi những người khác tiếp tục mua vào để tích lũy.

Công ty Kim loại quý Ancarat cho biết mỗi ngày cung ứng khoảng 20.000 sản phẩm bạc Thần Tài dịp này, cùng hàng chục ngàn sản phẩm bạc mang biểu tượng phong thủy. Do nguồn cung có hạn, khách phải đến sớm để lấy phiếu mua.

Thị trường bạc dịp vía Thần Tài năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh khi nhiều doanh nghiệp mở rộng kinh doanh sản phẩm này. Trong chương trình Lễ hội Vàng 2026, Tập đoàn DOJI chính thức mở bán dòng sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI, với 2 sản phẩm đầu tay: Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng), giá khoảng 3,3 triệu đồng/lượng. 

Cân nhắc giữa yếu tố tâm linh và đầu tư

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng việc mua vàng, bạc dịp vía Thần Tài là một nét văn hóa, thể hiện mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi và thịnh vượng. Tuy nhiên, người mua cần nhìn nhận phong tục này một cách hài hòa giữa yếu tố tâm linh và đầu tư.

Theo ông Huy, với người mua vàng, bạc để cầu may, giá trị tinh thần quan trọng hơn biến động giá ngắn hạn. Do đó, các sản phẩm nhỏ, phù hợp với ngân sách gia đình là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, với nhà đầu tư, thời điểm thanh khoản cao không đồng nghĩa với cơ hội sinh lời vượt trội, bởi chênh lệch giá mua - bán có thể làm giảm lợi nhuận thực tế.

Ông Nguyễn Quang Huy dự báo năm 2026 có thể là giai đoạn thị trường kim loại quý bước vào thời gian chọn lọc. Vàng tiếp tục giữ vai trò phòng ngừa rủi ro, trong khi bạc có lợi thế linh hoạt hơn nhờ yếu tố công nghiệp và chi phí thấp hơn.

"Nhà đầu tư nên phân bổ tài sản hợp lý vào vàng, bạc; ưu tiên mua thương hiệu uy tín, mua để tích lũy; đồng thời duy trì phần tài sản ở tiền gửi và các kênh sinh lời khác để bảo đảm dòng tiền và cơ hội tăng trưởng" - ông Huy khuyến nghị.


