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Làng nghề đan lát Thái Mỹ bền bỉ với sản xuất xanh

Tác giả: Xuân Mai - Thu Hà -

(NLĐO)- Trước áp lực từ rác thải nhựa, các sản phẩm làm từ tre, trúc ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn như một giải pháp sống xanh, thân thiện môi trường.

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