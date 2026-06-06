Hỗ trợ công nghệ, tiếp sức ngành nghề nông thôn phát triển

Năm 2024, cơ sở trà Lekima, xã Đất Đỏ được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM) bàn giao 1 máy thái rau củ, 1 máy sấy nhiệt, 1 máy xay bột khô, 1 máy trộn lục giác và 1 máy hàn miệng hút chân không nhằm hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, chủ cơ sở trà Lekima, cho biết việc được hỗ trợ máy móc, thiết bị đã giúp cơ sở rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí vật tư, tăng công suất, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.

Ngành nông nghiệp bàn giao máy móc cho cơ sở trà Lekima, xã Đất Đỏ.

Sản phẩm trà Lekima của cơ sở đã được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024. Việc được hỗ trợ máy móc giúp cơ sở đẩy mạnh cơ giới hóa trong chế biến, sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Minh Đức (xã Long Điền) hiện có khoảng 2 ha sản xuất muối trải bạt. Theo ông Đức, về cơ bản, phương pháp sản xuất muối trải bạt giống với phương pháp truyền thống, chỉ khác ở ô kết tinh được lót bạt nhựa.

Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian, công sức lao động trong từng công đoạn sản xuất, giảm chi phí tái đầu tư. Vào những thời điểm nắng nóng, năng suất muối trải bạt tăng khoảng 30% so với làm muối trên nền đất. Chất lượng muối cũng tốt hơn, ít lẫn tạp chất nên giá bán cao hơn so với muối sản xuất theo phương pháp truyền thống.

Hỗ trợ vật tư sản xuất giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề

"Tôi là một trong 11 hộ sản xuất muối trên địa bàn xã Long Điền được Nhà nước hỗ trợ bạt làm muối. Việc được hỗ trợ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu bởi làm muối trải bạt cần nguồn vốn khá lớn. Đây cũng là động lực để diêm dân yên tâm bám nghề" - ông Đức nói.

Năm 2024, bà Hồ Bảo Trang, xã Long Điền, cũng được hỗ trợ mái tôn và lò tráng bánh bằng điện từ chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống.

Bà Trang cho biết trước đây khu vực tráng bánh của gia đình được lợp bằng tôn xi măng, lò tráng sử dụng trấu nên khá nóng. Sau khi được hỗ trợ làm lại mái tôn và thay lò tráng bằng điện, điều kiện sản xuất được cải thiện đáng kể.

Nhờ được hỗ trợ bạt trải ruộng muối, diêm dân giảm chi phí đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Nhờ sự hỗ trợ này, khu vực tráng bánh thoáng mát hơn, công việc cũng đỡ vất vả và bảo đảm vệ sinh hơn. Tôi rất vui khi được hỗ trợ máy móc để phát triển sản xuất. Điều này tạo điều kiện để gia đình tiếp tục duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, đồng thời tăng thêm thu nhập" - bà Trang chia sẻ.

Góp phần bảo vệ môi trường

Theo ngành nông nghiệp TPHCM, các cơ sở sản xuất nghề truyền thống, nghề nông thôn hiện được chia thành nhiều nhóm như: Chế biến, bảo quản nông thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu; sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối và các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cư dân nông thôn.

Để bảo tồn và phát triển các ngành nghề này, ngành nông nghiệp TPHCM đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như bàn giao trang thiết bị, vật tư, liếp làm bánh tráng; hỗ trợ bạt, máy bơm nước cho các hộ làm muối ở xã Long Điền; hỗ trợ máy bay không người lái (drone) phục vụ sản xuất nông nghiệp; máy gieo hạt và các thiết bị phục vụ chế tác sản phẩm.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), cho biết ngành nghề nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đời sống của cộng đồng dân cư địa phương.

Với điều kiện tự nhiên đa dạng cùng sự khéo léo của các nghệ nhân, nhiều sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương đã được tạo ra, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thiết bị bay không người lái giúp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn tiết kiệm chi phí và nhân công sản xuất.

Việc hỗ trợ máy móc, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao giá trị thẩm mỹ sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng giá trị sản xuất của các ngành nghề và dịch vụ; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn; góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian nông thôn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.