HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hỗ trợ công nghệ, tiếp sức ngành nghề nông thôn phát triển

Tác giả: Phương Linh

(NLĐO)- Việc hỗ trợ máy móc, thiết bị giúp các cơ sở ngành nghề nông thôn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân.

Năm 2024, cơ sở trà Lekima, xã Đất Đỏ được Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM) bàn giao 1 máy thái rau củ, 1 máy sấy nhiệt, 1 máy xay bột khô, 1 máy trộn lục giác và 1 máy hàn miệng hút chân không nhằm hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, chủ cơ sở trà Lekima, cho biết việc được hỗ trợ máy móc, thiết bị đã giúp cơ sở rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí vật tư, tăng công suất, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 1.

Ngành nông nghiệp bàn giao máy móc cho cơ sở trà Lekima, xã Đất Đỏ.

Sản phẩm trà Lekima của cơ sở đã được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024. Việc được hỗ trợ máy móc giúp cơ sở đẩy mạnh cơ giới hóa trong chế biến, sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Minh Đức (xã Long Điền) hiện có khoảng 2 ha sản xuất muối trải bạt. Theo ông Đức, về cơ bản, phương pháp sản xuất muối trải bạt giống với phương pháp truyền thống, chỉ khác ở ô kết tinh được lót bạt nhựa.

Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian, công sức lao động trong từng công đoạn sản xuất, giảm chi phí tái đầu tư. Vào những thời điểm nắng nóng, năng suất muối trải bạt tăng khoảng 30% so với làm muối trên nền đất. Chất lượng muối cũng tốt hơn, ít lẫn tạp chất nên giá bán cao hơn so với muối sản xuất theo phương pháp truyền thống.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 2.

Hỗ trợ vật tư sản xuất giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề

"Tôi là một trong 11 hộ sản xuất muối trên địa bàn xã Long Điền được Nhà nước hỗ trợ bạt làm muối. Việc được hỗ trợ giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu bởi làm muối trải bạt cần nguồn vốn khá lớn. Đây cũng là động lực để diêm dân yên tâm bám nghề" - ông Đức nói.

Năm 2024, bà Hồ Bảo Trang, xã Long Điền, cũng được hỗ trợ mái tôn và lò tráng bánh bằng điện từ chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống.

Bà Trang cho biết trước đây khu vực tráng bánh của gia đình được lợp bằng tôn xi măng, lò tráng sử dụng trấu nên khá nóng. Sau khi được hỗ trợ làm lại mái tôn và thay lò tráng bằng điện, điều kiện sản xuất được cải thiện đáng kể.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 3.

Nhờ được hỗ trợ bạt trải ruộng muối, diêm dân giảm chi phí đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Nhờ sự hỗ trợ này, khu vực tráng bánh thoáng mát hơn, công việc cũng đỡ vất vả và bảo đảm vệ sinh hơn. Tôi rất vui khi được hỗ trợ máy móc để phát triển sản xuất. Điều này tạo điều kiện để gia đình tiếp tục duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, đồng thời tăng thêm thu nhập" - bà Trang chia sẻ.

Góp phần bảo vệ môi trường

Theo ngành nông nghiệp TPHCM, các cơ sở sản xuất nghề truyền thống, nghề nông thôn hiện được chia thành nhiều nhóm như: Chế biến, bảo quản nông thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu; sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối và các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cư dân nông thôn.

Để bảo tồn và phát triển các ngành nghề này, ngành nông nghiệp TPHCM đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như bàn giao trang thiết bị, vật tư, liếp làm bánh tráng; hỗ trợ bạt, máy bơm nước cho các hộ làm muối ở xã Long Điền; hỗ trợ máy bay không người lái (drone) phục vụ sản xuất nông nghiệp; máy gieo hạt và các thiết bị phục vụ chế tác sản phẩm.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 4.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), cho biết ngành nghề nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đời sống của cộng đồng dân cư địa phương.

Với điều kiện tự nhiên đa dạng cùng sự khéo léo của các nghệ nhân, nhiều sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương đã được tạo ra, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 5.

Thiết bị bay không người lái giúp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn tiết kiệm chi phí và nhân công sản xuất.

Việc hỗ trợ máy móc, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao giá trị thẩm mỹ sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng giá trị sản xuất của các ngành nghề và dịch vụ; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn; góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian nông thôn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trao "cần câu" cho người làm nghề nông thôn - Ảnh 6.

Tin liên quan

"Đánh thức" đất bỏ hoang bằng nông nghiệp số

"Đánh thức" đất bỏ hoang bằng nông nghiệp số

(NLĐO)-Từ những khu đất kém hiệu quả, mô hình rau thủy canh ứng dụng IoT đang mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh giữa lòng TPHCM.

Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường

(NLĐO)- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được xem là biện pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.

Phủ xanh đất trống, làm đẹp xóm làng

(NLĐO) - Từng là những khu đất ngập rác, ô nhiễm và mất mỹ quan, nhiều điểm đất công ở xã Long Hải nay đã được phủ xanh bằng những "tiểu công viên cây xanh".

Bà Rịa - Vũng Tàu bảo vệ môi trường tiết kiệm chi phí ứng dụng công nghệ tăng thu nhập Phát triển Nông thôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo