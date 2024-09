Liên hoan phim quốc tế đầu tiên dành cho phim ngắn làm bằng AI

Tác phẩm giành chiến thắng chung cuộc là "To Dear Me" của Gisele Tong, giải nhì thuộc về "One Way" của Egor Kharlamov và giải ba được trao cho "Jinx" của Mansha Totla.

Phim ngắn xuất sắc nhất cuộc thi - "To Dear Me" - kể về câu chuyện của một người phụ nữ trẻ, bị dày vò bởi ký ức về cuộc ly hôn của cha mẹ và sự cô đơn của mẹ cô. Cô đã đấu tranh với tình yêu, cảm thấy lạc lõng và mất lòng tin, cho đến khi nhận ra rằng việc tìm thấy chính mình là chìa khóa để chữa lành và tiến về phía trước.

Người đoạt giải nhất phim ngắn làm bằng AI tại Liên hoan phim Reply AI là Gisele Tong (bìa phải) với tác phẩm “To Dear Me”

Tác phẩm đoạt giải nhì - "One Way" - của Egor Kharlamov là câu chuyện về cách cuộc sống có thể mang đến cơ hội thứ hai cho chúng ta, ngay cả khi dường như không còn gì để mất. Bộ phim gợi suy ngẫm về cái giá của cơ hội thứ hai này.

Trong khi đó, "Jinx" của Mansha Totla tập trung vào những ký ức về Thế chiến thứ hai, thông qua giọng nói của nhân vật chính, Jinx Akerkar. Bộ phim cho thấy sự mong manh của cuộc sống cũng như những bài học mà chiến tranh để lại.

Các tác giả đoạt giải gồm Gisele Tong, Egor Kharlamov và Mansha Totla (bìa trái) cùng đạo diễn "The Lion King" Rob Minkoff

Để tìm ra các tác phẩm lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo đã xem xét hơn 1.000 phim ngắn được gửi đến từ hơn 59 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc...

Các thí sinh vào chung kết và giám khảo của Liên hoan phim AI Reply

Liên hoan phim AI Reply được Reply sáng lập với mục tiêu mở ra một không gian mới, nơi AI có thể được thử nghiệm như một đồng minh sáng tạo của con người. Nó cũng chứng minh sự hợp lực giữa con người và công nghệ có thể tạo ra những kịch bản mới dễ tiếp cận hơn.