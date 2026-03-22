Lộ diện “bé ngựa lùn Cacao” ở Thảo Cẩm Viên Sài Gòn

Ngày 11-3, bé ngựa lùn Cacao ra đời sau 11 tháng thai nghén của ngựa mẹ tên Mai.

Ông Nguyễn Bá Phú – Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Động vật, chia sẻ rằng sự ra đời này là một tín hiệu rất vui, nhận được sự quan tâm sát sao từ Ban Giám đốc đến đội ngũ công nhân trực tiếp chăm sóc .

Do đặc thù hệ tiêu hóa của giống ngựa lùn rất nhạy cảm, dễ gặp các vấn đề về đường ruột như đau bụng hay táo bón, đội ngũ y tế phải cân đối hàm lượng dinh dưỡng rất kỹ lưỡng

Nàng ngựa non Cacao mang bộ lông pha trộn độc đáo: màu nâu ấm áp thừa hưởng phần lớn từ ngựa cha tên Văn Mai; điểm xuyết bằng những phần lông trắng dưới chân điệu đà di truyền từ mẹ là Thị Mai.

Nguồn gốc của cặp ngựa bố mẹ là từ một đối tác trong nước, không phải nhập trực tiếp từ nước ngoài.

Dù chưa đầy 2 tuần tuổi và vẫn đang quấn quýt bên mẹ, bé Cacao đã được ưu ái gọi với danh xưng "em bé quốc dân".

Sự ra đời của Cacao hòa cùng chuỗi sự kiện ra mắt website mới, giới thiệu hai bộ sách đoạt giải quốc gia và kỷ niệm 1 năm tour đêm "Khi màn đêm buông xuống", nhân dịp 162 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn thêm ý nghĩa.

Đông đảo người dân vui chơi tại Thảo Cầm Viên nhân dịp sinh nhật lần thứ 162 của nơi đây. Dịp này, Thảo Cầm Viên bán vé vào cổng đồng giá 40.000 đồng/người

Ông Nguyễn Thanh Nhật - Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên cho biết 162 năm qua, Thảo Cầm Viên vừa là nơi thực hiện tốt công tác bảo tồn động thực vật, bảo tồn thiên nhiên hoang dã cũng như giáo dục môi trường... Đây còn là nơi lưu giữ những ký ức tươi đẹp của rất nhiều thế hệ người dân.

Chị Ngọc Trâm (du khách từ Đồng Nai) nhận xét Thảo Cầm Viên là lớp học thiên nhiên vô giá. Đưa các con đi dạo chơi cuối tuần, chị Trâm hào hứng bày tỏ: "Mình thấy tự hào vì trong thành phố mình có một nơi cho các bé được đến xem động vật quý hiếm... Trải nghiệm cho thú ăn giúp bé có tinh thần yêu động vật hơn và được khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn".

Du khách thích thú nghỉ chân bên hồ sen trong khuôn viên Thảo Cầm Viên

Sự kiện kỷ niệm 162 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn diễn ra trong không khí vô cùng rộn ràng và đầy ắp cảm xúc, đánh dấu cột mốc hơn một thế kỷ nơi đây gắn bó với bao thế hệ người dân.

Du khách được trực tiếp giao lưu với các "Idol Zoobiz", chiêm ngưỡng những hình ảnh đáng yêu đầu tiên của bé ngựa lùn Cacao và cùng nhau lên xe điện đi vòng quanh khuôn viên xanh mát.

Du khách giao lưu với dê, cừu



