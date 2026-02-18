Người dân đổ xô về Thảo Cầm Viên mùng 2 Tết Bính Ngọ

Ngay từ sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ (18-2-2026), dòng người đã nườm nượp đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn khiến khu vườn thú lâu đời giữa trung tâm THCM trở thành một trong những điểm du xuân đông đúc nhất dịp đầu năm.

Người dân đổ xô tham quan Thảo Cầm Viên ngày mùng 2 Tết

Từng gia đình, người lớn dắt trẻ nhỏ, xách theo đồ ăn, nước uống nối dài trước cổng vào. Bên trong, các lối đi rợp bóng cổ thụ luôn kín người qua lại. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng âm thanh đặc trưng của thế giới muôn thú tạo nên bầu không khí xuân vừa náo nhiệt, vừa gần gũi thiên nhiên.

Dẫn con đi tham quan, trải nghiệm, anh Phạm Quang Tú cho biết năm nay gia đình anh ăn Tết xa quê nên muốn dành thời gian đưa vợ con đến đây du xuân.

“Thảo Cầm Viên có rất nhiều hoạt động thú vị trong những ngày đầu năm. Các con tôi rất vui, không chỉ được vui chơi mà còn học thêm nhiều điều về thiên nhiên, về động vật” – anh Tú nhận xét. Theo anh, việc để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với môi trường xanh và các loài thú giúp các bé thêm yêu thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết riêng ngày mùng 1 Tết (17-2-2026), tổng số vé cổng bán ra đạt trên 7.490 vé; tính chung toàn bộ các loại vé đã bán ra dịp Tết trên 675.800 vé. Lượng khách tăng cao ngay từ ngày đầu năm cho thấy sức hút ổn định của điểm đến này trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết năm nay, từ ngày 17 đến 22-2-2026, Thảo Cầm Viên tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng phục vụ du khách.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành đặc biệt với sự xuất hiện của các “cư dân” thân thiện như dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng… sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh giữa mảng xanh rợp bóng.

Hoạt động diễu hành không chỉ tạo nên không khí rộn ràng, mới lạ cho ngày đầu năm mà còn mở ra cơ hội để du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, tiếp cận động vật ở khoảng cách gần hơn. Tại đây, các em được nghe chia sẻ về tập tính, môi trường sống cũng như câu chuyện chăm sóc phía sau mỗi cá thể, những thông tin vốn không dễ tiếp cận nếu chỉ quan sát từ xa.

Với chuỗi hoạt động đa dạng kéo dài nhiều ngày, Thảo Cầm Viên Sài Gòn kỳ vọng mang đến một điểm hẹn du xuân vừa mang tính giải trí, vừa giàu giá trị giáo dục.

Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, đây còn là không gian để các gia đình kết nối, để trẻ nhỏ nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và để cộng đồng thêm ý thức về bảo tồn động vật, môi trường trong những ngày đầu năm mới.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị tại Thảo Cầm Viên trong ngày đầu năm mới - CLIP: THẢO CẦM VIÊN

Hoạt động diễu hành của các "idol" thú tại Thảo Cầm Viên - CLIP: THẢO CẦM VIÊN

Người dân nô nức thăm quan Thảo Cầm Viên trong ngày đầu năm mới - CLIP: THẢO CẦM VIÊN



