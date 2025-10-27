Loạt điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Giật mình công nghệ lọc máu, thuốc tiêm giảm cân

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của một số nạn nhân, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra, phanh phui góc khuất tại một số bệnh viện (BV) thẩm mỹ, phòng khám... khi những nơi này lén lút "vẽ" các dịch vụ y tế không được cấp phép, từ lọc máu giá hàng trăm triệu đến tiêm thuốc giảm cân, đẩy nhiều nạn nhân vào cảnh tiền mất tật mang.

VIDEO: Báo Người Lao Động phanh phui góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ gây bức xúc ở TP HCM

Điều nguy hiểm là mặc dù ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo, khẳng định kỹ thuật lọc máu (thải độc máu) không có trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép cho cơ sở thẩm mỹ nhưng họ vẫn làm liều bất chấp an toàn đến tính mạng khách hàng. Điển hình là vụ việc chúng tôi ghi nhận được tại BV Quốc tế DNA có địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP HCM, nơi đây từng bị xử phạt liên quan đến quảng cáo lọc máu chống đột quỵ.

Ngoài ra, tình trạng "vẽ" các loại dịch vụ cũng diễn ra tại Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ JT Angle nằm trên đường An Dương Vương, phường Phú Lâm, TP HCM bị nạn nhân cáo buộc dùng bác sĩ sai chuyên môn khiến khách hàng bị hư mắt.

Đáng nói, Phòng khám nội khoa thẩm mỹ Vanity trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM còn công khai tiêm "thuốc giảm cân thần kỳ" Wegovy và khẳng định có thể giảm mỡ nội tạng, chữa các bệnh lý khác... Bác sĩ còn khoe có nhiều nghệ sĩ, diễn viên... tìm đến đây để tiêm thuốc tan mỡ, giảm cân.

Trước thực trạng nhức nhối này, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Báo Người Lao Động và khẳng định sẽ chỉ đạo, xử lý quyết liệt, không bao che các trường hợp vi phạm .