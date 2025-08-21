VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Lý do thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội bị khởi tố

Báo Người Lao Động -

21/08/2025 05:00

Ông Donald Trump thêm sức ép lên ông Putin; Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường phục vụ tổng hợp luyện A80, người dân cần lưu ý gì?

Video liên quan

Bản tin sáng 16-8: Tổng thống Mỹ - Nga trước "ván cờ" quyết định về Ukraine

Bản tin sáng 16-8: Tổng thống Mỹ - Nga trước "ván cờ" quyết định về Ukraine

Video 16/08/2025
Bản tin sáng 17-8: Ukraine “đứng hình” trước thông điệp của ông Trump sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Bản tin sáng 17-8: Ukraine “đứng hình” trước thông điệp của ông Trump sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Video 17/08/2025
Bản tin sáng 19-8: Diễn biến mới vụ người vợ đoạt mạng chồng ở Phú Thọ

Bản tin sáng 19-8: Diễn biến mới vụ người vợ đoạt mạng chồng ở Phú Thọ

Video 19/08/2025
Bản tin sáng 20-8: Cơ hội nào cho hòa bình Ukraine sau thượng đỉnh Trump - Zelensky?

Bản tin sáng 20-8: Cơ hội nào cho hòa bình Ukraine sau thượng đỉnh Trump - Zelensky?

Video 20/08/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo