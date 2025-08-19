VIDEO
Bản tin sáng 19-8: Diễn biến mới vụ người vợ đoạt mạng chồng ở Phú Thọ

19/08/2025 05:00

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ lão thành tiếp tục là "người chiến sĩ trên mặt trận mới"; Diễn biến nóng: Tạm giữ hình sự người vợ đoạt mạng chồng ở Phú Thọ

