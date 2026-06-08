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Mô hình nhà lưới - "Chìa khóa xanh" cho nông nghiệp hiện đại

Tác giả: Huỳnh Thị Quế Lan -

(NLĐO)- Mạnh dạn ứng dụng mô hình nhà lưới, nhiều nông dân đang từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.

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