Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28-11: Tâm sự xúc động của một cán bộ nữ

Rừng luôn giữ vị trí đặc biệt đối với đất nước - là lá phổi xanh, là không gian sinh thái thiết yếu và là nơi gắn bó với lịch sử, văn hóa dân tộc. Ít ai biết rằng, giữa những cánh rừng ấy, có những người phụ nữ ngày đêm lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong suy nghĩ phổ biến, cán bộ lâm nghiệp thường được hình dung là những người đàn ông rắn rỏi, thường xuyên bám rừng, bám địa bàn. Tuy nhiên, tại các trạm bảo vệ rừng vùng sâu, vùng xa hay tại văn phòng các đơn vị quản lý rừng, có không ít phụ nữ đang miệt mài đảm trách nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Nữ cán bộ Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị trong một lần tham gia đoàn khảo sát, tuần tra, bảo vệ rừng

Tuyên truyền vận động người dân bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Hai nữ cán bộ Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị bên tác phẩm đôi sao la làm từ hơn 5.000 dây bẫy động vật hoang dã được tháo gỡ trong rừng

"Nhiều người hỏi: "Nếu được chọn lại, chị có chọn ngành lâm nghiệp nữa hay không?". Câu trả lời của tôi vẫn luôn là: "Có". Bởi càng gắn bó, chúng tôi càng hiểu rõ giá trị của từng cánh rừng và ý nghĩa của công việc mình đang làm"

Sau gần 15 năm gắn bó, chúng tôi hiểu rõ yêu cầu của nghề. Đó là những chuyến công tác vào rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; là những ngày di chuyển đường dài, vượt đèo dốc hiểm trở; là những đêm làm việc muộn để theo kịp tiến độ nhiệm vụ.

Dẫu là cán bộ văn phòng, công việc của chúng tôi không hề nhẹ nhàng: xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên tục cập nhật; tổng hợp số liệu diễn biến rừng; vận hành các phần mềm quản lý rừng, hệ thống giám sát cháy rừng, dữ liệu viễn thám; xây dựng báo cáo tổng hợp phục vụ lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên.

Trong điều kiện hạ tầng vùng núi còn hạn chế, mạng Internet không ổn định, khối lượng hồ sơ lớn và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, chúng tôi buộc phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dù vất vả, chúng tôi chưa bao giờ có phút xao lòng. Bởi mỗi số liệu được kiểm tra, mỗi báo cáo được hoàn thành đều là một phần trách nhiệm trong công tác bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái cho địa phương. Đó là niềm tự hào của mỗi cán bộ nữ trong ngành lâm nghiệp.

Bên cạnh công việc cơ quan, chúng tôi vẫn phải chu toàn vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Sau những ngày dài làm việc, trở về nhà với gia đình, con cái rồi đối nội, đối ngoại… là một "ca trực" khác không ai thay thế. Nhưng chính tình cảm gia đình là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng, giữ vững đam mê và trách nhiệm với ngành nghề đã chọn.

Nhân Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28-11, xin trân trọng gửi lời tri ân đến tất cả những nữ cán bộ trong ngành - những người âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các chị chính là những "bông hoa rừng" bền bỉ, kiên cường, lặng lẽ tỏa hương giữa núi rừng Tổ quốc.

Chúc các chị luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần và tự hào với sứ mệnh cao đẹp mà mình đang đảm trách...