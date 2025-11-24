Người đàn ông tóc màu hồng khống chế phụ nữ để cướp tài sản

Sáng 24-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác vận động của Công an xã Châu Thành, đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 1998; ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã đến Công an xã Châu Thành đầu thú về hành vi cướp tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng cướp tài sản nhuộm tóc màu hồng, xăm trổ kín người

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 23-11, Công an xã Châu Thành tiếp nhận tin báo của bà N.T.D.N. về việc vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một nam thanh niên nhuộm tóc màu hồng đã lẻn vào nhà, dùng dao khống chế buộc bà đưa tiền nhưng không thành. Sau đó, đối tượng lấy xe máy của bà rồi chạy thoát.

Công an xã Châu Thành khẩn trương phối hợp công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh tiến hành điều tra xác minh, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tân nên phối hợp với công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng; đồng thời kêu gọi gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tân đã đến Công an xã Châu Thành đầu thú. Công an xã bàn giao đối tượng Tân cùng tang vật lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý.