VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Pháp luật
image

Người đàn ông tóc màu hồng khống chế phụ nữ để cướp tài sản

Tin - ảnh - clip: Trọng Tín -

(NLĐO) – Sau khi được công an, gia đình vận động, thuyết phục, đối tượng nhuộm tóc màu hồng thực hiện hành vi cướp tài sản đã ra đầu thú

Video liên quan

VIDEO: Diễn biến vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng

VIDEO: Diễn biến vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng

Thời sự 08/11/2025
Người dân tri hô, vây bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng

Người dân tri hô, vây bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng

Thời sự 07/11/2025
Lời khai của thanh niên cướp tiệm vàng ở TP HCM

Lời khai của thanh niên cướp tiệm vàng ở TP HCM

Pháp luật 05/11/2025
NÓNG: Công an TP HCM đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở phường An Phú

NÓNG: Công an TP HCM đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở phường An Phú

Pháp luật 05/11/2025

Sáng 24-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác vận động của Công an xã Châu Thành, đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 1998; ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã đến Công an xã Châu Thành đầu thú về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng nhuộm tóc màu hồng cướp tài sản bị bắt Sau khi đầu thú - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng cướp tài sản nhuộm tóc màu hồng, xăm trổ kín người

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 23-11, Công an xã Châu Thành tiếp nhận tin báo của bà N.T.D.N. về việc vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, một nam thanh niên nhuộm tóc màu hồng đã lẻn vào nhà, dùng dao khống chế buộc bà đưa tiền nhưng không thành. Sau đó, đối tượng lấy xe máy của bà rồi chạy thoát.

Công an xã Châu Thành khẩn trương phối hợp công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh tiến hành điều tra xác minh, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tân nên phối hợp với công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng; đồng thời kêu gọi gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tân đã đến Công an xã Châu Thành đầu thú. Công an xã bàn giao đối tượng Tân cùng tang vật lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo