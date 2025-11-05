HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

NÓNG: Công an TP HCM đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở phường An Phú

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cả hai đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy không gắn biển số, khi đến gần tiệm vàng P.T.P, V. chờ ở ngoài, còn L. đi bộ vào trong.

Tối 5-11, một nguồn tin của phóng viên cho biết cơ quan chức năng đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng rồi bỏ trốn ở phường An Phú, TP HCM.

Công an TP HCM bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở phường An Phú - Ảnh 1.

Cả hai nhanh chóng tẩu thoát sau khi cướp chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 138 triệu đồng

Bước đầu xác định, L. (20 tuổi, ngụ ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và V. (17 tuổi, quê Thanh Hóa) cướp tiệm vàng P.T.P trên đường Phan Đình Giót.

Cả hai đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy không gắn biển số, khi đến gần tiệm vàng P.T.P, V. chờ ở ngoài còn L. đi bộ vào bên trong, rồi giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn vàng trị giá 1 cây (khoảng 138 triệu đồng) rồi bỏ chạy ra ngoài, lúc này V. đã chờ sẵn, cả hai lên xe tẩu thoát.

Camera ghi lại quá trình 2 đối tượng đi cướp tiệm vàng

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an phường An Phú đã nhanh chóng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 5-11, các trinh sát đã bắt giữ L. khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở phường Lái Thiêu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), riêng V. bị bắt khi đang ở tỉnh Khánh Hòa.

Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


