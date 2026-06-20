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Nhiều chính sách BHYT mới có hiệu lực từ ngày 1-7

Uyển Nhi - Thanh Long -

Từ ngày 1-7-2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực, liên quan đến thủ tục khám chữa bệnh, mức hưởng và quyền lợi của người tham gia

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