Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

Bích Ngọc - Uyển Nhi - Đinh Phương Thảo -

(NLĐO) - Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 có tổng giải thưởng 55 triệu đồng.

Mời bạn đọc tham gia Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM

Bạn đọc 28/05/2026

Báo Người Lao Động phối hợp Chi cục Nông nghiệp Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cùng Công ty Truyền thông và Sự kiện Sao Mai vừa phát động “Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026”.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung tập trung phản ánh thành tựu ngành nghề nông thôn, mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến giảm rác thải, nước thải, khí thải.

Tác phẩm dự thi gồm bài viết hoặc phóng sự truyền hình. Bài viết dưới 1.000 từ, kèm ít nhất 5 ảnh; phóng sự truyền hình có thời lượng từ 3-5 phút. Tác phẩm dự thi chưa từng công bố hoặc dự thi nơi khác.

Cuộc thi có tổng giải thưởng 55 triệu đồng. Trong đó, giải nhất thể loại bài viết 5 triệu đồng; giải nhất phóng sự truyền hình 10 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30-8-2026, qua email: Cuocthivietnnnt@gmail.com.

