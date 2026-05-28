Mời bạn đọc tham gia Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM

Nhằm tuyên truyền, quảng bá những thành tựu nổi bật của ngành nghề nông thôn trên địa bàn TPHCM; đồng thời lan tỏa các mô hình sản xuất xanh, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Người Lao Động phối hợp cùng Chi cục Phát triển Nông thôn TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM); Công ty Truyền thông và Sự kiện Sao Mai, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026.

1. Đối tượng tham dự:

Dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài (Trừ cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động và đơn vị đồng hành).

2. Thể loại:

Tác phẩm được thể hiện dưới nhiều thể loại như: Bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, bút ký hoặc phóng sự truyền hình.

Các tác phẩm giới thiệu mô hình hay, hữu ích trong phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường tại TPHCM.

3. Nội dung:

- Giới thiệu, phản ánh và quảng bá những thành tựu nổi bật của ngành nghề nông thôn trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, giữ gìn bản sắc văn hóa trên địa bàn TPHCM.

- Giới thiệu mô hình hay, hữu ích trong phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, ứng dụng kinh tế xanh - tuần hoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề xuất các sáng kiến, mô hình, giải pháp mới trong ứng dụng khoa học kỹ thuật (công nghệ chế biến, bảo quản, số hóa quy trình sản xuất); giải pháp tổ chức sản xuất hướng đến yếu tố thân thiện, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cũng như giảm rác thải, nước thải, khí thải trong sản xuất ngành nghề nông thôn.

- Nêu gương các cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn; trong xây dựng, bảo vệ môi trường nông thôn hoặc truyền cảm hứng từ thực tiễn.

Các tác phẩm giới thiệu những giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

4. Yêu cầu bài dự thi:

- Đối với bài viết, mỗi tác phẩm dự thi có dung lượng dưới 1.000 chữ, tối thiểu 5 ảnh minh họa định dạng JPG hoặc PNG. Với phóng sự truyền hình, thời lượng từ 3-5 phút.

- Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi, không giới hạn số lượng tác phẩm

- Ngôn ngữ thể hiện bằng Tiếng Việt.

- Tác phẩm dự thi phải là bài viết mới, chưa từng được đăng tải trên báo, đài; các nền tảng mạng xã hội hay đã gửi cho bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nội dung bài viết và bảo đảm không sao chép hay đạo văn.

- Tác phẩm tham gia đạt chất lượng được tuyển chọn đăng trên Báo Người Lao Động Online (có trả nhuận bút). Bản quyền tác phẩm được đăng trong cuộc thi này thuộc về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp bản quyền (nếu có) giữa tác giả dự thi và bên thứ ba.

- Những tác phẩm đăng tải có thể được sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trong và sau cuộc thi.

- Bài dự thi gửi về địa chỉ email: moitruongnongthontphcm@gmail.com

- Tiêu đề email ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và Bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc Email, số điện thoại, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng.

5. Cơ cấu giải thưởng: Bao gồm cả tiền mặt và kỷ niệm chương

* Giải bài viết:

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng

- 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 10 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

* Giải phóng sự truyền hình:

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 01 giải nhì: 6.000.000 đồng

- 02 giải ba: Mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng

- 02 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

6. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm:

Từ ngày phát động đến 30-8-2026 (cuộc thi có thể kết thúc sớm hơn khi đủ số lượng bài viết, phóng sự truyền hình theo kế hoạch).