Quang Hải tỏa sáng, Công an Hà Nội thắng đẹp nhà vô địch V-League

Hai bàn thắng lần lượt do Leo Artur, Alan lập công ở các phút 37 và 68 có dấu giày của "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ 28 tuổi đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành đấu pháp chiến thuật của CLB Công an Hà Nội.

Ở bàn mở tỉ số trận đấu, Quang Hải là người phát động tấn công, trước khi Alan kiến tạo cho Artur dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh. Cũng từ khả năng chuyền bóng nhạy bén và chuẩn xác, Quang Hải kiến tạo cho Alan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng ngành Công an.

Thắng nhà đương kim vô địch ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường, CLB Công an Hà Nội trở tốp 2 bảng xếp hạng, bằng điểm với Ninh Bình nhưng tạm xếp sau vì kém hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, CLB Nam Định rơi xuống vị trí thứ 7 với 7 điểm sau 6 trận đã đấu.