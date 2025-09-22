VIDEO
Hoàng Đức, Thanh Thịnh lập "siêu phẩm" vào lưới CLB Nam Định

Tường Phước -

22/09/2025 21:04

(NLĐO) - Hai bàn thắng được tạo trong vòng 4 phút thi đấu giúp CLB Ninh Bình đánh bại đương kim vô địch Nam Định ở vòng 4 V-League 2025-2026 tối 22-9

Từ khoảng cách chưa đầy 20m so với khung thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ngắm nghía trước khi tạo cú dứt điểm xoáy hiểm, khiến thủ thành Nguyên Mạnh "chôn chân" nhìn bóng vào lưới, mở tỉ số cho Ninh Bình FC ở phút 30.

Sau đó 4 phút, từ tình huống phạt góc của Hoàng Đức bên cánh phải, Thanh Thịnh chọn vị trí phù hợp và tung cú sút nối quyết đoán, đưa bóng găm vào góc gần khung thành, tung lưới Nam Định FC, ấn định chiến thắng 2-0 cho Ninh Bình FC.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

