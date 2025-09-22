Hoàng Đức, Thanh Thịnh lập "siêu phẩm" vào lưới CLB Nam Định

Từ khoảng cách chưa đầy 20m so với khung thành, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ngắm nghía trước khi tạo cú dứt điểm xoáy hiểm, khiến thủ thành Nguyên Mạnh "chôn chân" nhìn bóng vào lưới, mở tỉ số cho Ninh Bình FC ở phút 30.

Sau đó 4 phút, từ tình huống phạt góc của Hoàng Đức bên cánh phải, Thanh Thịnh chọn vị trí phù hợp và tung cú sút nối quyết đoán, đưa bóng găm vào góc gần khung thành, tung lưới Nam Định FC, ấn định chiến thắng 2-0 cho Ninh Bình FC.