Quảng Ngãi: Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Sáng 26-4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp LĐLĐ tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết" .



Các đại biểu nhấn nút phát động Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Ảnh: T.Trực

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan, với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ nguồn nhân lực là tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với các nội dung như: đối thoại, tổ chức tự kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ, rủi ro, tổ chức khám sức khỏe; tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, cho biết để thực hiện tốt chủ đề "Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết" trong Tháng Công nhân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tỉnh tập trung chỉ đạo theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.Trực

Qua đó, khích lệ, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn; làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hướng về cơ sở; phát huy và khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phát triển đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.

Những nội dung trọng tâm tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân, gồm chương trình "Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống"; "Đối thoại tháng 5"; "Cảm ơn người lao động".

Đồng thời, tổ chức "Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở", tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lao động khu vực phi chính thức, giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đề nghị các cấp công đoàn của tỉnh cần tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động thuyết phục người lao động nâng cao nhận thức, tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực. Chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Tại Lễ phát động, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH) và UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trao 250 suất quà tặng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 290 triệu đồng.