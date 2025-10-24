Chiều 24-10, tại xã Hồ Tràm (TP HCM), Hội Nông dân TP HCM tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân tỉ phú TP HCM, với sự tham dự của đại diện một số sở, ngành và 68 hội viên là những nông dân tiêu biểu, thành đạt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại – dịch vụ nông sản, chăn nuôi, thực phẩm sạch, du lịch sinh thái nông nghiệp, sản phẩm OCOP và thương mại điện tử.

Chi hội được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP HCM, nhằm tôn vinh tinh thần nỗ lực vươn lên của nông dân thành phố, đồng thời tạo diễn đàn để kết nối, hợp tác và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Hoạt động theo phương châm "Kết nối giá trị – Hợp tác thành công - Cùng nhau làm giàu bền vững", Chi hội xác định 3 hướng trọng tâm: liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát huy vai trò xã hội của người nông dân thế hệ mới.

Các hội viên sẽ hợp tác xây dựng chuỗi giá trị nông sản, chia sẻ vốn, kỹ thuật và thị trường, đồng thời quảng bá sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu cá nhân và tập thể.

Chi hội dự kiến triển khai Quỹ hỗ trợ nội bộ, cho vay không lãi suất giúp hội viên vượt qua khó khăn trong sản xuất, thiên tai, rủi ro; đồng thời lan tỏa tinh thần "tỷ phú chia sẻ" qua các hoạt động xã hội như trao học bổng, xây nhà tình thương và đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM, đề nghị chi hội nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Ông nhấn mạnh, Chi hội không chỉ là nơi tập hợp những nông dân thành đạt mà còn mang sứ mệnh tạo thương hiệu và giá trị xuất khẩu cho nông sản TP HCM, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Tại buổi lễ, Chi hội Nông dân tỉ phú TP HCM cũng công bố thành lập Ban Kinh doanh và Tổ phát triển cây trồng, đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới nông dân thế hệ mới, năng động, sáng tạo và giàu tinh thần cộng đồng.