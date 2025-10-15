Hợp tác Việt Nam - IFAD: Trao quyền cho nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Văn phòng Đánh giá Độc lập (IOE) của IFAD phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Thảo luận Bàn tròn Quốc gia nhằm đánh giá Chiến lược và Chương trình Hợp tác giữa IFAD và Việt Nam giai đoạn 2012-2024. Sự kiện đánh dấu hơn một thập kỷ hợp tác hiệu quả, đồng thời mở ra định hướng phát triển nông thôn bền vững, bao trùm trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh IFAD là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Việt Nam suốt hơn 30 năm qua trong hành trình chuyển đổi nông thôn. "Các dự án của IFAD chứng minh rằng khi đầu tư đúng trọng tâm, gắn với quyền làm chủ của địa phương, có thể tạo ra tác động vượt trội," ông nói.

Đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia (CSPE) do ông Paolo Silveri, Trưởng đoàn Đánh giá IFAD, trình bày, đã ghi nhận những đóng góp tích cực của IFAD trong nâng cao sinh kế, năng suất, và khả năng chống chịu của người dân nông thôn Việt Nam. Báo cáo nhấn mạnh các yếu tố then chốt như thích ứng khí hậu, chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị bao trùm và trao quyền cho phụ nữ, thanh niên, dân tộc thiểu số, sẽ tiếp tục là ưu tiên trong giai đoạn tới.

Trước đó, đoàn công tác của IFAD đã khảo sát thực tế tại Trà Vinh, Bến Tre, Đồng bằng sông Cửu Long… ghi nhận hiệu quả của các mô hình nông nghiệp thông minh, phát triển chuỗi giá trị và vai trò chủ động của cộng đồng trong phát triển bền vững.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu từ địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai dự án. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Sự hỗ trợ của IFAD đã giúp kết nối nông dân, doanh nghiệp và chính quyền trong cùng một chuỗi giá trị. Khi các tỉnh sáp nhập, chúng tôi có cơ hội mở rộng mô hình hiệu quả, với trọng tâm là trao quyền cho người dân tự dẫn dắt phát triển."

Tiến sĩ Indran A. Naidoo, Giám đốc Văn phòng Đánh giá độc lập của Quỹ phát biểu tại sự kiện

Đại diện IFAD, bà Reehana Raza, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định: "Chương trình Cơ hội Chiến lược Quốc gia (COSOP) là nền tảng định hướng hợp tác lâu dài, phù hợp với nhu cầu phát triển nông thôn đang thay đổi. Đây là minh chứng cho cam kết chung về tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo và thích ứng khí hậu."

Theo đánh giá của IFAD, Việt Nam đang nổi lên như một hình mẫu khu vực trong chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển nông thôn. Thành công trong việc nhân rộng các sáng kiến tại cấp cơ sở chính là điểm tựa cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, nơi người dân nông thôn không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể dẫn dắt thay đổi.