Hợp tác Việt Nam - IFAD: Trao quyền cho nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hợp tác Việt Nam - IFAD: Trao quyền cho nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm

Thuý Vi

(NLĐO)- Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế hướng tới giai đoạn hợp tác mới với trọng tâm là nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và trao quyền

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Văn phòng Đánh giá Độc lập (IOE) của IFAD phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Thảo luận Bàn tròn Quốc gia nhằm đánh giá Chiến lược và Chương trình Hợp tác giữa IFAD và Việt Nam giai đoạn 2012-2024. Sự kiện đánh dấu hơn một thập kỷ hợp tác hiệu quả, đồng thời mở ra định hướng phát triển nông thôn bền vững, bao trùm trong bối cảnh mới.

Hợp tác Việt Nam - IFAD: Trao quyền cho nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh IFAD là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Việt Nam suốt hơn 30 năm qua trong hành trình chuyển đổi nông thôn. "Các dự án của IFAD chứng minh rằng khi đầu tư đúng trọng tâm, gắn với quyền làm chủ của địa phương, có thể tạo ra tác động vượt trội," ông nói.

Đánh giá Chiến lược và Chương trình quốc gia (CSPE) do ông Paolo Silveri, Trưởng đoàn Đánh giá IFAD, trình bày, đã ghi nhận những đóng góp tích cực của IFAD trong nâng cao sinh kế, năng suất, và khả năng chống chịu của người dân nông thôn Việt Nam. Báo cáo nhấn mạnh các yếu tố then chốt như thích ứng khí hậu, chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị bao trùm và trao quyền cho phụ nữ, thanh niên, dân tộc thiểu số, sẽ tiếp tục là ưu tiên trong giai đoạn tới.

Trước đó, đoàn công tác của IFAD đã khảo sát thực tế tại Trà Vinh, Bến Tre, Đồng bằng sông Cửu Long… ghi nhận hiệu quả của các mô hình nông nghiệp thông minh, phát triển chuỗi giá trị và vai trò chủ động của cộng đồng trong phát triển bền vững.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu từ địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai dự án. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Sự hỗ trợ của IFAD đã giúp kết nối nông dân, doanh nghiệp và chính quyền trong cùng một chuỗi giá trị. Khi các tỉnh sáp nhập, chúng tôi có cơ hội mở rộng mô hình hiệu quả, với trọng tâm là trao quyền cho người dân tự dẫn dắt phát triển."

Hợp tác Việt Nam - IFAD: Trao quyền cho nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm - Ảnh 2.

Tiến sĩ Indran A. Naidoo, Giám đốc Văn phòng Đánh giá độc lập của Quỹ phát biểu tại sự kiện

Đại diện IFAD, bà Reehana Raza, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định: "Chương trình Cơ hội Chiến lược Quốc gia (COSOP) là nền tảng định hướng hợp tác lâu dài, phù hợp với nhu cầu phát triển nông thôn đang thay đổi. Đây là minh chứng cho cam kết chung về tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo và thích ứng khí hậu."

Theo đánh giá của IFAD, Việt Nam đang nổi lên như một hình mẫu khu vực trong chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển nông thôn. Thành công trong việc nhân rộng các sáng kiến tại cấp cơ sở chính là điểm tựa cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, nơi người dân nông thôn không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể dẫn dắt thay đổi.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ không thể tách rời

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ không thể tách rời

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Xóa nhòa khoảng cách số giữa thành thị - nông thôn

Các chiến sĩ tình nguyện cảm thấy tự hào khi có thể mang kiến thức số đến hỗ trợ người dân

Sắp tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với quy mô lớn

(NLĐO) - Năm 2025, Việt Nam sẽ thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp lần thứ 6

chuyển đổi số chương trình hợp tác Phát triển Nông thôn tăng trưởng xanh Bộ Tài chính IFAD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo