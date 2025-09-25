VIDEO
Sau bão Ragasa, người dân Macau (Trung Quốc) xuống đường… bắt cá

Thanh Long -

25/09/2025 12:13

Sau siêu bão Ragasa, thay vì cảnh tượng u ám thường thấy, đường phố Macau (Trung Quốc) lại hóa thành “ngư trường” với cảnh tượng người dân thi nhau… bắt cá.

Video liên quan

Video: Sức tàn phá kinh hoàng khi bão Ragasa vào Phillipines và Trung Quốc

Quốc tế 24/09/2025

Kịch tính ngư dân vây bắt cá sấu “quái vật” nặng 500 kg

Video 18/04/2024

Người đàn ông tay không bắt cá sấu dài hơn 2 mét

Video 23/04/2024

Bắt cá sấu khổng lồ đang ngoạm người đàn ông

Video 23/09/2023
    Thông báo