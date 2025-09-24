VIDEO
Video: Sức tàn phá kinh hoàng khi bão Ragasa vào Phillipines và Trung Quốc

Thanh Long -

24/09/2025 16:27

(NLĐO) - Siêu bão Ragasa đang tiến gần Hồng Kông (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất gần tâm bão hơn 220 km/giờ

CLIP: Nước biển tràn vào sảnh khách sạn Hồng Kông - Trung Quốc, siêu bão Ragasa nối dài vệt tàn phá

CLIP: Nước biển tràn vào sảnh khách sạn Hồng Kông - Trung Quốc, siêu bão Ragasa nối dài vệt tàn phá

Quốc tế 24/09/2025

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"

Quốc tế 24/09/2025
CLIP: Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ giật sập cầu ở Đài Loan - Trung Quốc

CLIP: Kinh hoàng nước lũ vỡ bờ giật sập cầu ở Đài Loan - Trung Quốc

Quốc tế 23/09/2025
Siêu bão Ragasa diện tích lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng

Siêu bão Ragasa diện tích lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng

Quốc tế 23/09/2025

 

    Thông báo