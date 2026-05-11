Sầu riêng - "vua" trái cây: Vì sao ra nông nỗi?

Sầu riêng tại miền Tây đang rớt giá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của hàng ngàn nông dân. Bên cạnh áp lực kiểm soát cadimi và chất vàng O từ phía Trung Quốc, số lượng phòng kiểm nghiệm được thị trường tỉ dân này công nhận còn rất hạn chế dẫn đến dồn ứ và quá tải.

Trong khi đó, sầu riêng miền Tây đang bước vào chính vụ, lại còn phải cạnh tranh gay gắt với sầu riêng Thái Lan đang được mùa, khiến xuất khẩu giảm, giá bán cũng giảm sâu. Hệ quả là nhiều hộ nông dân phải tự mang sầu riêng ra vỉa hè bán lẻ với giá rẻ mạt, hy vọng thu hồi chút vốn.

Vậy đâu là nguyên nhân cốt lõi? Và lối thoát nào cho "trái cây vua"? Cùng lắng nghe phân tích từ các chuyên gia và lãnh đạo ngành.