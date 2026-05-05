Hình ảnh nhà vườn ở Cần Thơ "ồ ạt " ra vỉa hè bán sầu riêng giá rẻ bèo

Trong những ngày gần đây, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình, TP Cần Thơ) không khỏi bất ngờ nhìn thấy nhiều điểm bán sầu riêng tự phát mọc lên san sát dọc hai bên đường. Đây là hệ quả của việc giá sầu riêng tại vườn sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ nông dân phải tự mang nông sản ra vỉa hè bán lẻ với hy vọng thu hồi vốn.

CLIP: Hàng chục điểm bán sầu riêng trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ với giá rẻ bèo

Ghi nhận tại các điểm bán cho thấy sầu riêng được bày bán đủ loại, từ các xe tải nhỏ đến những sạp hàng trải bạt ngay dưới vỉa hè.

Các tấm biển quảng cáo viết tay với mức giá "giật mình" xuất hiện dày đặc: 20K (20.000 đồng/kg), 30K (30.000 đồng/kg) hay 40K (40.000 đồng/kg). Thậm chí, sầu riêng loại ngon, cơm vàng tách vỏ cũng chỉ dao động quanh mức 150.000 đồng/kg (đã khui sẵn).

Việc sầu riêng rớt giá đã tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng tiếp cận loại "vua trái cây" này. Nhiều khách hàng đi xe máy, thậm chí cả ô tô, cũng dừng lại để lựa mua, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp.

Nhà vườn mang sầu riêng ra vỉa hè bán nhằm gỡ lại vốn

Tại các điểm bán, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn, cân ký và nhờ người bán khui vỏ kiểm tra chất lượng ngay tại chỗ.

Sầu riêng giá rẻ nên thu hút người đến mua

Bà Trần Thị Thúy (ngụ xã Phong Điền), chia sẻ: "Việc đem sầu riêng ra vỉa hè bán là giải pháp "cực chẳng đã" khi thương lái và vựa không thu mua, chúng tôi buộc phải tự tìm đầu ra để giảm thiểu thiệt hại. Việc làm này sẽ giải quyết phần nào lượng hàng đang chín trên cây, mỗi ngày tôi bán được cũng khoảng 500-600 kg".