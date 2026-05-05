VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video

Hình ảnh nhà vườn ở Cần Thơ "ồ ạt " ra vỉa hè bán sầu riêng giá rẻ bèo

Tin-ảnh-clip: CA LINH -

(NLĐO) - Giá sầu riêng tại Cần Thơ giảm sâu làm nhiều nhà vườn phải mang ra vỉa hè bán lẻ với giá rẻ bèo, với hy vọng thu hồi vốn.

Video liên quan

Giá sầu riêng miền Tây chạm đáy, giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao gấp 3-4 lần

Giá sầu riêng miền Tây chạm đáy, giá bán lẻ tại TPHCM vẫn cao gấp 3-4 lần

Kinh tế 30/04/2026
Sầu riêng lại rớt giá

Sầu riêng lại rớt giá

Kinh tế 29/04/2026
Giá sầu riêng có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg

Giá sầu riêng có nơi chỉ còn 25.000 đồng/kg

Kinh tế 25/04/2026

Trong những ngày gần đây, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình, TP Cần Thơ) không khỏi bất ngờ nhìn thấy nhiều điểm bán sầu riêng tự phát mọc lên san sát dọc hai bên đường. Đây là hệ quả của việc giá sầu riêng tại vườn sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ nông dân phải tự mang nông sản ra vỉa hè bán lẻ với hy vọng thu hồi vốn.

CLIP: Hàng chục điểm bán sầu riêng trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ với giá rẻ bèo

Ghi nhận tại các điểm bán cho thấy sầu riêng được bày bán đủ loại, từ các xe tải nhỏ đến những sạp hàng trải bạt ngay dưới vỉa hè.

Các tấm biển quảng cáo viết tay với mức giá "giật mình" xuất hiện dày đặc: 20K (20.000 đồng/kg), 30K (30.000 đồng/kg) hay 40K (40.000 đồng/kg). Thậm chí, sầu riêng loại ngon, cơm vàng tách vỏ cũng chỉ dao động quanh mức 150.000 đồng/kg (đã khui sẵn).

Việc sầu riêng rớt giá đã tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng tiếp cận loại "vua trái cây" này. Nhiều khách hàng đi xe máy, thậm chí cả ô tô, cũng dừng lại để lựa mua, tạo nên khung cảnh mua bán nhộn nhịp.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 1.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 2.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Nhà vườn mang sầu riêng ra vỉa hè bán nhằm gỡ lại vốn

Tại các điểm bán, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn, cân ký và nhờ người bán khui vỏ kiểm tra chất lượng ngay tại chỗ.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 4.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 5.

CLIP: Nhà vườn ở Cần Thơ "đổ bộ" ra vỉa hè bán sầu riêng, giá chỉ từ 20.000 đồng/kg - Ảnh 6.

Sầu riêng giá rẻ nên thu hút người đến mua

Bà Trần Thị Thúy (ngụ xã Phong Điền), chia sẻ: "Việc đem sầu riêng ra vỉa hè bán là giải pháp "cực chẳng đã" khi thương lái và vựa không thu mua, chúng tôi buộc phải tự tìm đầu ra để giảm thiểu thiệt hại. Việc làm này sẽ giải quyết phần nào lượng hàng đang chín trên cây, mỗi ngày tôi bán được cũng khoảng 500-600 kg".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo