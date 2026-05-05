Sau vụ thuyền chở khách viếng Mẹ Đông Hải bị lật úp: Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo "nóng"

Chiều 5-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện chở khách tham quan Mẹ Đông Hải bị lật úp do vướng vào gốc cây trước đó

Trước thông tin về vụ lật thuyền chở khách viếng chùa Hưng Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND xã Hưng Hội khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ vụ việc này và các hoạt động đưa, rước khách bằng đường thủy nội địa tại khu vực. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và không để xảy ra sự việc tương tự.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng… tăng cường công tác quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn; chấn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có).

Như đã thông tin, ngày 2-5, một nhóm du khách thuê thuyền chở vào chùa Hưng Thiện (Mẹ Đông Hải) tham quan và thắp hương.

Trên đường di chuyển, phương tiện vướng vào gốc cây trên sông dẫn đến bị lật úp, hành khách rớt xuống sông.

Rất may, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng công an xã và người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nhóm du khách vào bờ an toàn.