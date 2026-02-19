Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chiều 19-2, UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị) - xác nhận vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Gianh đoạn qua địa phương này khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình ông N.V.T. (67 tuổi, trú thôn Tân Hóa) gồm 7 người, trong đó có 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ, di chuyển bằng thuyền nhỏ trên sông thì không may gặp nạn, thuyền bị lật.

Phát hiện sự việc, người dân gần khu vực nhanh chóng tiếp cận ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ. Tuy nhiên, một bé gái rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Vợ ông T. là bà C.T.N. cũng được đưa lên bờ nhưng đã không qua khỏi.

Riêng ông T. và một cháu gái hiện vẫn mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực xảy ra tai nạn. Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.