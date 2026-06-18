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Talkshow “Ngành học ‘khát’ nhân lực, nhiều cơ hội trúng tuyển”: Gợi mở hướng đi cho bạn trẻ

Xuân Huy – Quốc Thắng – Thanh Long – Duy Phú -

(NLĐO) - Talkshow “Ngành học ‘khát’ nhân lực, nhiều cơ hội trúng tuyển” được Báo Người Lao Động tổ chức vào chiều 18-6.

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