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Thiết thực talkshow “Chuẩn bị công bố điểm thi lớp 10, tìm cơ hội học tập cho học sinh”

Xuân Huy – Quốc Thắng – Thanh Long – Duy Phú -

(NLĐO) – Chiều 17-6, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow trực tuyến với chủ đề “Không vào được lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào?”

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