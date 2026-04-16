Ngày 15-12-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Quyết định 3439 về việc thí điểm đưa nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường phổ thông. Đây được xem là một bước đi quan trọng, nhằm chuẩn bị cho thế hệ học sinh Việt Nam bước vào kỷ nguyên số.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026. Trong đó, căn cứ vào khung nội dung thí điểm, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức tổ chức.

Môn tin học được xác định là môn học đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông. Đối với các môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông, AI sẽ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục...

AI không còn là khái niệm mới mẻ nhưng để trở thành nội dung giáo dục với học sinh phổ thông thì còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Để có thêm thông tin về kinh nghiệm triển khai thực tế ở trường học, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Thí điểm giáo dục AI cho học sinh phổ thông: Góc nhìn từ thực tiễn".