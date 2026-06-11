Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Nữ sinh khuyết tật gác giấc mơ bác sĩ, chinh phục ngành mới

Ngày 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi THPT đầu tiên sau sáp nhập các tỉnh thành.

Buổi sáng, các thí sinh làm bài môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, buổi chiều là môn Toán trong 90 phút.

Ghi nhận tại điểm thi THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Phú, TPHCM), các thí sinh có mặt từ sớm để chờ đến giờ thi. Tại đây, thí sinh Huỳnh Thị Minh Thư (SN 2008) là trường hợp đặc biệt duy nhất được hỗ trợ thi tại phòng dự phòng.

Nữ sinh cho biết em đã chuẩn bị rất kỹ càng: ôn tập ở trường, học thêm và tự rèn luyện tại nhà.

Minh Thư được các thầy cô hỗ trợ lên phòng thi để làm thủ tục và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thư là một trong những trường hợp đặc biệt của kỳ thi năm nay khi bị khuyết tật nặng ở tay. Để tạo điều kiện cho em hoàn thành bài thi, hội đồng thi đã bố trí cán bộ viết hộ đối với môn Ngữ văn theo đúng quy định.

Trong kỳ thi quan trọng này, Thư chỉ cần nhờ người hỗ trợ chép bài môn Ngữ văn – môn thi tự luận đòi hỏi tốc độ viết nhanh và dài. Đối với các môn trắc nghiệm thuộc tổ hợp xét tuyển đại học của em (Toán, Vật lý, Hóa học), em khẳng định bản thân hoàn toàn có thể tự khoanh tô phiếu trả lời mà không cần ai trợ giúp.

Sự tự tin của Thư không chỉ đến từ sự hỗ trợ của hội đồng thi mà còn từ chính quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Nữ sinh cho biết em đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Khi được hỏi về nguyện vọng sau kỳ thi, Thư gây xúc động bởi sự trưởng thành và suy nghĩ vô cùng thực tế. Nguyện vọng 1 của em là trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sài Gòn.

Nữ sinh 18 tuổi bộc bạch: "Nếu như có một cơ thể khỏe mạnh bình thường, ước mơ thực sự của em là trở thành bác sĩ. Hồi xưa em rất thích ngành y. Nhưng do bản thân bị tật, em quyết định chuyển hướng sang ngành Công nghệ thông tin".

"Ước mơ của em là làm bác sĩ nhưng do em bị tật nên em chuyển hướng sang công nghệ thông tin. Em đặt nguyện vọng vào Trường Đại học Sài Gòn, vì em bị tật nên ngành công nghệ thông tin làm việc trong văn phòng sẽ phù hợp với em hơn" - thí sinh Huỳnh Thị Minh Thư chia sẻ.

Sự lựa chọn này được Thư tính toán cẩn thận dựa trên điều kiện thể chất của mình. Em nhận thức rõ bản thân không thể làm các công việc tay chân nặng nhọc hay di chuyển nhiều. Trong khi đó, ngành Công nghệ thông tin cho phép em làm việc trong môi trường văn phòng, chỉ cần ngồi một chỗ và thao tác trên máy tính là có thể phát huy được năng lực. Bên cạnh đó, em cũng nhận thấy mức điểm chuẩn của ngành này phù hợp với khả năng của một học sinh thuộc lứa đầu tiên thi theo chương trình giáo dục mới.