Toàn cảnh 3 lô đất "vàng" sắp đấu giá ở Thủ Thiêm

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa cho biết thành phố đang khẩn trương chuẩn bị cho phiên đấu giá 3 lô đất có vị trí đắc địa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào tháng 12 tới.

Nhìn từ trên cao 3 lô đất vàng được đấu giá thuộc Khu chức năng số 1 và số 3

Theo đó, 3 lô đất được đưa ra đấu giá lần này thuộc Khu chức năng số 1 và số 3. Các lô đất đều có vị trí đắc địa, 4 mặt tiền đường.

Cụ thể, với lô 1.2 có diện tích 7.886 m², được quy hoạch là khu dân cư đa chức năng có quy mô 205 căn hộ. Lô 1.3 có diện tích 5.006 m², được quy hoạch là khu dân cư đa chức năng có quy mô 152 căn hộ. Hai lô đất này TP HCM chưa từng đem ra đấu giá.

Còn lại Lô 3.5 có diện tích là 6.446 m², được quy hoạch làm khu nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ, có quy mô 76 căn hộ, dân số tối đa 608 người.

Đây là lô đất từng được đấu giá thành công vào tháng 12-2021 với giá trúng đấu gá 3.820 tỉ đồng, cao gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Công ty CP Dream Republic là đơn vị trúng đấu giá nhưng do chậm nộp nghĩa vụ tài chính nên kết quả trúng đấu giá đã bị hủy.

Như vậy, giá khởi điểm của 3 lô đất vàng này dự kiến là 5.700 tỉ đồng. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, mức giá đưa ra đấu giá lần này được áp dụng theo bảng giá đất mới của Luật Đất đai 2024.

Trong đó, lô 3-5 có mức giá khởi điểm cao hơn so với lần đấu giá năm 2021 để phản ánh đúng biến động thị trường. Còn 2 lô 1.2 và 1.3 được định giá dựa trên vị trí đắc địa và tiềm năng thương mại, dân cư đa chức năng.

Lẽ ra việc tổ chức đấu giá 3 lô đất này đã diễn ra từ quý II vừa qua. Tuy nhiên, sau đó được lùi lại nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Với vị trí đắc địa, tiềm năng phát triển cao và lịch sử đấu giá gây chú ý, các lô đất này dự kiến sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Phiên đấu giá 3 lô đất vàng vào tháng 12 tới, không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn đánh dấu bước phát triển chiến lược của TP HCM trong việc xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ.

Kết quả của phiên đấu giá sẽ tạo tiền đề quan trọng, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa củng cố niềm tin của thị trường và định hướng phát triển bền vững cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm nói riêng và TP HCM nói chung.

Ngoài 3 lô đất kể trên, Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn 49 lô đất sẽ nằm trong kế hoạch đấu giá trong những tới.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha, trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha. Nằm ở vị trí đắc địa bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với khu trung tâm TP HCM.



